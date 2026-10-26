Tuyên Quang thúc đẩy phát triển công nghiệp sinh học trong nông nghiệp và môi trường

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Theo kế hoạch, Tuyên Quang xác định phát triển công nghiệp sinh học phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng. Tỉnh đồng thời chú trọng nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân về vai trò của công nghiệp sinh học; huy động các nguồn lực xã hội, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu, đầu tư, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

Trong lĩnh vực trồng trọt và lâm nghiệp, tỉnh định hướng ứng dụng công nghệ gen, công nghệ tế bào và di truyền phân tử vào bảo tồn, phục tráng, chọn tạo giống cây trồng chủ lực, cây bản địa và cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế, giá trị bảo tồn cao. Các phương pháp nhân giống hiện đại, sạch bệnh được khuyến khích áp dụng nhằm nâng cao chất lượng giống, khả năng thích ứng với điều kiện môi trường và sức chống chịu sâu bệnh.

Cùng với đó, Tuyên Quang đẩy mạnh quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm sinh học, hướng tới giảm tối thiểu 20% lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học tại các vùng tham gia mô hình. Đây là một trong những định hướng góp phần giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học, cải thiện chất lượng đất và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường.

Đối với chăn nuôi, thú y và thủy sản, công nghệ sinh học di truyền và phối giống nhân tạo được định hướng ứng dụng để nâng cao chất lượng đàn trâu, bò, lợn đen bản địa và gia cầm. Tỉnh khuyến khích tăng cường sử dụng vắc-xin, chế phẩm sinh học, enzyme và vi sinh vật có lợi trong phòng, chống dịch bệnh, xử lý chất thải, giảm phát thải khí nhà kính và sản xuất phân hữu cơ.

Các bộ kit chẩn đoán nhanh cũng được ứng dụng nhằm giám sát, cảnh báo sớm và chủ động kiểm soát dịch bệnh trên vật nuôi. Trong lĩnh vực thủy sản, tỉnh chú trọng chọn tạo giống cá đặc sản, quý hiếm có chất lượng cao, sạch bệnh, thích nghi