Tuyên Quang thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản

Sáng 8/10, Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang nhằm tìm hiểu môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội hợp tác tại địa phương.

Dự buổi làm việc có ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vân Đình Thảo, Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cho biết, Tuyên Quang đang có thêm không gian phát triển sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, với lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

Tỉnh định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững; ưu tiên chế biến sâu nông, lâm sản, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các ngành sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và kinh nghiệm của doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Phan Huy Ngọc khẳng định, Tuyên Quang sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát, tìm hiểu và triển khai dự án; đồng thời đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao những thông tin về định hướng phát triển của Tuyên Quang và kết quả khảo sát thực tế một số dự án, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại sứ cho biết doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng quan tâm đến cơ hội đầu tư tại các địa phương của Việt Nam, trong đó có những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Tuyên Quang.

Đại sứ Ito Naoki làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang

Đại sứ quán Nhật Bản mong muốn tiếp tục trao đổi với tỉnh về các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, nhất là năng lượng sinh khối, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án điện sinh khối cho Công ty TNHH Điện sinh khối Erex Tuyên Quang. Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường kết nối giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó cụ thể hóa các cơ hội hợp tác phù hợp.

Trước đó, Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản đã khảo sát Dự án xây dựng Nhà máy điện sinh khối Tuyên Quang của Tập đoàn Erex tại Cụm công nghiệp Xuân Vân, xã Xuân Vân và Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang tại Cụm công nghiệp Thắng Quân, xã Yên Sơn.

Qua khảo sát, Đoàn công tác có thêm thông tin về nguồn nguyên liệu, công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, lâm nghiệp tại Tuyên Quang.