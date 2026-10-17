Tuyên Quang thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Trang

Cụ thể hóa các nhiệm vụ này, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Hướng dẫn thực hiện các nội dung được giao chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (2026-2030). Trong đó, Nội dung 03 thuộc nội dung thành phần số 03 của Hợp phần thứ hai tập trung thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hướng dẫn được xây dựng trên cơ sở Hướng dẫn số 54/HD-ĐCT ngày 11/5/2026 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Kế hoạch số 80/KH-MTTQ của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Văn bản số 3864/UBND-KTN của UBND tỉnh cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao.

Đối với Nội dung 03 thuộc nội dung thành phần số 03 của Hợp phần thứ hai về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Hướng dẫn tập trung nâng cao quyền năng cho phụ nữ dân tộc thiểu số, bảo đảm phụ nữ và trẻ em được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, các cấp Hội sẽ tổ chức đối thoại chính sách tại cấp xã và cụm thôn, bản; phổ biến pháp luật; nâng cao năng lực cho cán bộ nữ người dân tộc thiểu số và cán bộ trong hệ thống chính trị về bình đẳng giới. Đây là những hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ, đồng thời nắm bắt, phản ánh những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Một nhiệm vụ trọng tâm là triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng Câu lạc bộ “Phụ nữ số”; hỗ trợ các mô hình sinh kế, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý ứng dụng chuyển đổi số và khoa học, công nghệ. Qua đó, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, phát triển sinh kế và tham gia các hoạt động kinh tế tại địa phương.

Cùng với đó, các cấp Hội đẩy mạnh truyền thông thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”; duy trì, nhân rộng các mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, “Địa chỉ tin cậy”, “Góc nữ sinh”. Các hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, hỗ trợ giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng.

Hướng dẫn cũng đặt ra nhiệm vụ triển khai các gói hỗ trợ phụ nữ sinh đẻ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em và các chính sách hỗ trợ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo quy định.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong bố trí nguồn lực, triển khai hoạt động, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Việc ban hành Hướng dẫn là cơ sở để các cấp Hội thống nhất thực hiện nhiệm vụ, đưa các hoạt động hỗ trợ đến với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.