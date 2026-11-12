Tuyên Quang: Thu thập tư liệu lịch sử, tiếp thêm hy vọng tìm đồng đội tại điểm cao 1250

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang; Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử từng chiến đấu tại khu vực.

Điểm cao 1250 là một trong những địa bàn diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Sau nhiều thập kỷ, nơi đây vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập. Vì vậy, ký ức của các cựu chiến binh, những dấu mốc trên bản đồ và tư liệu chiến trường năm xưa là nguồn thông tin quý giá, góp phần xác định vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2, cùng cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đối chiếu bản đồ, xác định vị trí tìm kiếm theo thông tin do nhân chứng lịch sử cung cấp.

Tại hội nghị, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cung cấp nhiều thông tin về diễn biến các trận đánh, phiên hiệu đơn vị, hướng tiến công, vị trí đóng quân, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ và những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Những thông tin này được đối chiếu với sơ đồ tác chiến, bản đồ quân sự và hồ sơ lưu trữ, làm cơ sở xác định các vị trí cần tiếp tục khảo sát, xác minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi thông tin, dù nhỏ, đều có thể trở thành manh mối quan trọng, góp phần xác định vị trí, mở thêm hy vọng tìm thấy đồng đội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2, giao nhiệm vụ cho Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 1250.

Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cựu chiến binh thu thập, đối chiếu, xác minh thông tin từ nhiều nguồn; xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, an toàn, không bỏ sót những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Hội nghị diễn ra trong thời điểm Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã đi qua hơn nửa chặng đường. Bên cạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ và khai thác hồ sơ lưu trữ, ký ức của các cựu chiến binh tiếp tục là nguồn tư liệu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.