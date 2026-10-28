Tuyên Quang: Thông qua 14 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Do đó, việc xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: tuyenquang.gov.vn

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng, bảo đảm các nghị quyết đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét 14 dự thảo nghị quyết, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như tổ chức bộ máy, chính sách hỗ trợ, quản lý đất đai, tài chính - ngân sách và đầu tư công.

Trong đó, có các dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc HĐND, UBND tỉnh và tổng biên chế cán bộ, công chức cấp xã năm 2026; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026.

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: tuyenquang.gov.vn

Các đại biểu cũng xem xét danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 3 dự án trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, kỳ họp xem xét các nội dung về phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026; quy định một số mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 cùng các nội dung quan trọng khác.

Sau khi thảo luận tại 3 tổ, nghe lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết sau khi được thông qua, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đối với chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc, UBND tỉnh cần chỉ đạo rà soát, xác định chính xác đối tượng, thời gian công tác, phê duyệt danh sách và thực hiện chi trả theo quy định; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, thuận tiện, hạn chế phát sinh khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Đối với nghị quyết quy định một số mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường, cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, gắn với yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: tuyenquang.gov.vn

Về phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành quyết định giao dự toán chi tiết, chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp xã đẩy nhanh thủ tục thanh, quyết toán, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ, tránh kết dư, lãng phí nguồn vốn trong những tháng cuối năm 2026.

Đối với các nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn nhiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, ngành và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với phương châm “không để sót việc, không để chậm việc, không né tránh trách nhiệm”, đồng thời chuẩn bị chu đáo nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ quy định.