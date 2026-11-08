Tuyên Quang: Thôn 6 xã Nà Hang phát huy sức mạnh Đại đoàn kết, xây dựng cộng đồng văn minh, phát triển

Đại biểu tham dự Ngày hội

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trường thôn thôn 6 Bùi Quốc Hưng đọc báo cáo Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thôn 6, xã Nà Hang hiện có 183 hộ với 273 nhân khẩu, Chi bộ có 63 đảng viên, Ban Công tác Mặt trận gồm 7 thành viên. Dù địa bàn rộng, dân số đông, song với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và nhất là tinh thần đồng thuận, tích cực hưởng ứng của người dân, các phong trào tại khu dân cư được duy trì, triển khai hiệu quả.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng đi vào nền nếp. Năm 2026, toàn thôn có 183/183 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; qua bình xét có 181 hộ đạt danh hiệu. Kết quả này cho thấy ý thức xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn nền tảng gia đình và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đã trở thành sự quan tâm, trách nhiệm của mỗi hộ dân.

Không chỉ chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, người dân thôn 6 còn tích cực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với 35 ha rừng được quản lý, bảo vệ và phát triển, công tác giữ gìn tài nguyên rừng luôn được quan tâm.

Thu nhập bình quân đạt trên 5,5 triệu đồng/người/tháng; toàn thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là nền tảng quan trọng để người dân tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, từng bước xây dựng khu dân cư ổn định và phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và bảo đảm an ninh trật tự cũng được chú trọng. Toàn thôn có 165 trẻ trong độ tuổi đến trường, được quan tâm tạo điều kiện học tập; các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được duy trì, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Những kết quả trên góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội

Đáng chú ý, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua việc người dân chủ động chung tay đóng góp nguồn lực cho các hoạt động chung. Trong năm 2026, thôn đã huy động gần 32 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để phục vụ các hoạt động cộng đồng. Việc vận động, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp được thực hiện công khai trong các cuộc họp thôn, qua đó phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thực tiễn tại thôn 6 cho thấy, xây dựng khu dân cư văn hóa không chỉ được đo bằng những danh hiệu hay các chỉ tiêu thi đua, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi người dân. Khi mỗi gia đình chủ động thực hiện nếp sống văn minh, mỗi cá nhân có trách nhiệm với cộng đồng và người dân cùng chung tay giải quyết những công việc chung, tinh thần đại đoàn kết sẽ được cụ thể hóa thành những giá trị thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Điểm nhấn của Ngày hội là hoạt động “Bữa cơm Đại đoàn kết” được tổ chức sau phần lễ trang trọng.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, cán bộ và Nhân dân cùng quây quần bên mâm cơm chung, chia sẻ niềm vui, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Bữa cơm không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, gặp gỡ mà còn là biểu tượng sinh động của sự gắn bó, sẻ chia và tinh thần cộng đồng – những giá trị làm nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6 khép lại trong niềm vui và sự phấn khởi, nhưng những giá trị mà ngày hội mang lại sẽ tiếp tục được lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Từ sự đồng thuận trong mỗi gia đình đến tinh thần trách nhiệm với công việc chung của thôn, sức mạnh đại đoàn kết đang trở thành động lực quan trọng để người dân xã Nà Hang giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.