Tuyên Quang: Tập trung thực hiện lập quy hoạch chung đô thị và nông thôn

Trung tâm xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Ngay sau hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch vào ngày 13/8, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao; đồng thời thường xuyên theo dõi, tổng hợp tiến độ hằng tuần, rà soát tình hình thực hiện từng đồ án, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hiện nay, tỉnh đang triển khai 104 đồ án, trong đó có 96 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh; một đồ án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ; 7 đồ án thuộc thẩm quyền Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, 103 đồ án đã hoàn thành thẩm định nhiệm vụ và dự toán, đạt gần 99%; 66 đồ án đã được phê duyệt, đạt hơn 63% tổng số đồ án.

Đối với 90 đồ án do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập, Sở Xây dựng đã hoàn thành thẩm định 100% nhiệm vụ và dự toán. Trong đó, 59 đồ án quy hoạch chung xã đã được phê duyệt theo ủy quyền.

Khó khăn hiện nay là 31 đồ án quy hoạch chung đô thị do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập. Mặc dù đã được Sở Xây dựng thẩm định đầy đủ nhưng đến nay vẫn chưa có đồ án nào được phê duyệt nhiệm vụ và dự toán.

Nguyên nhân là một số địa phương, đơn vị tư vấn chậm tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định; cơ chế phê duyệt đang được rà soát để xác định rõ thẩm quyền ủy quyền hay Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp thực hiện.

Một số xã lúng túng trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn; công tác chỉ đạo, đôn đốc ở một số địa phương chưa quyết liệt; việc phân công cán bộ đầu mối theo dõi công tác quy hoạch chưa rõ ràng.

Trung tâm phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Để bảo đảm hoàn thành công tác lập quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện tiến độ từng đồ án, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "5 rõ" gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Theo ông Hà Quốc Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, Sở sẽ khẩn trương tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án ủy quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị trước ngày 16/11; hoàn thiện hồ sơ 6 đồ án do sở tổ chức lập để trình tỉnh phê duyệt trong tháng 11/2026.

Đồng thời, tăng cường hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc các địa phương hoàn thiện hồ sơ 31 đồ án quy hoạch chung đô thị, đẩy nhanh công tác lựa chọn tư vấn và tổ chức lập quy hoạch ngay sau khi nhiệm vụ, dự toán được phê duyệt.

Đối với các xã, phường, chủ động bố trí nguồn lực, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt và lựa chọn nhà thầu tư vấn.