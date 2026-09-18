Tuyên Quang tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài

Theo báo cáo, đến ngày 8/9/2026, Tổ công tác đã tiếp nhận, rà soát 132 dự án sử dụng ngân sách nhà nước thuộc diện tồn đọng, kéo dài. Qua kiểm tra thực tế và đối chiếu hồ sơ, 131 dự án đã được phân loại thành 6 nhóm để đề xuất hướng xử lý.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong đó, 34 dự án được đề nghị đưa ra khỏi danh mục dự án tồn đọng, kéo dài; 42 dự án đề nghị tiếp tục bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện để đầu tư hoàn thiện theo dự án được phê duyệt; 16 dự án đề nghị xác định điểm dừng kỹ thuật, cắt giảm quy mô để thi công hoàn thành và quyết toán.

Có 19 dự án chưa triển khai thi công, mới thực hiện bước chuẩn bị đầu tư, được đề nghị dừng thực hiện; 7 dự án đề nghị chuyển về xã, phường làm chủ đầu tư và 13 dự án thuộc nhóm có các vướng mắc khác.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân chậm tiến độ, làm rõ những khó khăn về thủ tục, nguồn vốn, tổ chức thực hiện và đề xuất phương án xử lý phù hợp đối với từng nhóm dự án.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ghi nhận nỗ lực của Tổ công tác, các sở, ban, ngành và địa phương trong việc rà soát số lượng lớn dự án đầu tư công tồn đọng, kéo dài. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, xử lý dứt điểm các dự án này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu tại cuộc họp

Đối với nhóm dự án cần hoàn thiện thủ tục và tiếp tục bố trí vốn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung, khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý về điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đối với các công trình đã hoàn thành thi công nhưng còn vướng mắc về nghiệm thu, quyết toán, các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính và các sở, ngành liên quan để xử lý dứt điểm, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Với các dự án cần xác định điểm dừng kỹ thuật hoặc dừng chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở chuyên ngành rà soát kỹ, xác định cụ thể các hạng mục, dự án không còn hiệu quả hoặc không còn phù hợp để thực hiện thủ tục dừng chủ trương đầu tư, quyết toán dứt điểm, hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Đối với các công trình dở dang nhưng còn khả năng phát huy hiệu quả, tỉnh yêu cầu rà soát, sắp xếp và bố trí nguồn lực phù hợp để tiếp tục đầu tư hoàn thiện, sớm đưa vào khai thác. Các sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện để UBND các xã, phường tiếp nhận, quản lý và phát huy vai trò chủ đầu tư đối với các dự án được phân cấp.

Việc phân loại, xác định rõ hướng xử lý từng nhóm dự án được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các công trình tồn đọng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và hạn chế tình trạng dự án kéo dài, chậm đưa vào khai thác./.