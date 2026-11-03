Tuyên Quang tập trung hoàn thành kế hoạch tín dụng chính sách

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Quang kiểm tra việc sử dụng vốn tại cơ sở. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Nguồn vốn tập trung triển khai các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; hỗ trợ tạo việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; nhà ở xã hội và các chính sách an sinh khác.

Trong những tháng đầu năm, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chỉ đạo các xã và tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác phối hợp các phòng giao dịch thực hiện việc rà soát, sắp xếp điểm giao dịch, bảo đảm nguyên tắc “gần dân, sát dân” nhằm tạo thuận lợi cho người dân, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Nhờ vay vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển chăn nuôi bò vàng H'Mông. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Đến 30/9, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng phương án sắp xếp điểm giao dịch. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 305 Điểm giao dịch, giảm 25 điểm so với trước.

Trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì, củng cố 4.440 tổ tiết kiệm và vay vốn, đây là cầu nối quan trọng đưa vốn đến người dân, đồng thời tham gia quản lý, giám sát việc sử dụng vốn và đôn đốc thu hồi nợ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội gặp khó khăn. Đến hết tháng 9/2026, nguồn vốn này đạt 530,8 tỷ đồng, tăng 42,8 tỷ đồng so với đầu năm, nhưng mới đạt 21,4% kế hoạch tăng trưởng 200 tỷ đồng được giao trong năm.

Từ nay đến cuối năm 2026, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, phấn đấu tăng trưởng dư nợ hơn 10% so với cuối năm 2025.

Để đạt được mục tiêu đó, theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngân hàng tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn, tiến độ giải ngân và khả năng hấp thụ vốn tại từng địa bàn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người dân xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang cải tạo vườn tạp, nâng cao thu nhập. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Cùng với đó, kịp thời tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng phù hợp, bảo đảm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đúng đối tượng, đúng chương trình, đúng mục đích sử dụng vốn, an toàn và hiệu quả.

Nhu cầu vay vốn của người dân trong những tháng cuối năm còn lớn, tập trung vào các chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội; cho vay người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy và một số chương trình tín dụng khác.

Để đáp ứng nhu cầu này, việc chủ động rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch nguồn vốn và phối hợp giữa các ngành, địa phương có ý nghĩa quan trọng.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị Sở Xây dựng thông báo kịp thời kết quả phê duyệt danh sách khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội cho chi nhánh ngân hàng.

Đồng thời thường xuyên cập nhật kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn. Đó là cơ sở để ngân hàng xác định nhu cầu vay, chủ động nguồn vốn và hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, tránh tình trạng đủ điều kiện mua nhà nhưng chậm tiếp cận vốn vay ưu đãi.

Tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 165 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn tín dụng chính sách. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Đối với việc bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phương án, lộ trình bố trí phần vốn ngân sách địa phương còn thiếu theo kế hoạch năm 2026. Đồng thời tham mưu bố trí 100 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương ủy thác năm 2027.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch bố trí vốn ủy thác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch hằng năm, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh.