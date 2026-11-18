Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, trong lĩnh vực giao thông, tỉnh ưu tiên triển khai tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang kết nối đến Thanh Thủy, đồng thời đầu tư các công trình kết nối với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cùng với đó là cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ 4C, 280, 34, 4 và các tuyến đường tỉnh trọng điểm như: ĐT191, ĐT187, ĐT186, ĐT183, ĐT182B, ĐT189.

Trọng tâm của tỉnh Tuyên Quang là hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng công nghiệp, đô thị, nhà ở, giáo dục và các công trình thiết yếu, gắn với quy hoạch tỉnh và điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hệ thống giao thông khu vực biên giới, các tuyến đường tuần tra biên giới cũng được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện mạng lưới cầu, công trình phòng, chống sạt lở, bảo vệ bờ sông Lô, sông Gâm. Tỉnh đồng thời định hướng phát triển hạ tầng logistics, cảng, bến thủy nội địa và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác giao thông.

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ cứng hóa đường xã đạt khoảng 85%, đường thôn 75%, đường ngõ, xóm 65% và đường nội đồng 60%. Đây được xem là cơ sở quan trọng để nâng cao khả năng kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất, trung tâm dịch vụ, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, thuận lợi và bền vững.

Cùng với đầu tư từ ngân sách, tỉnh khuyến khích các địa phương huy động nguồn lực xã hội phù hợp để đầu tư, duy tu, bảo trì các công trình giao thông, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác và kéo dài tuổi thọ hạ tầng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Tuyên Quang đặt mục tiêu hình thành mới ít nhất 4 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch. Tỉnh tập trung thu hút các dự án có năng lực, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tập trung, hạ tầng bảo vệ môi trường và quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án.

Hạ tầng tại các khu công nghiệp Long Bình An, Nhữ Khê - Đội Cấn, Tam Đa, Khu công nghiệp Bình Vàng và Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tiếp tục được quan tâm mở rộng, hoàn thiện. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghiệp được kỳ vọng tạo thêm các không gian sản xuất quy mô lớn, thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm, tăng nguồn thu và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đối với phát triển đô thị và nhà ở, tỉnh ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông đô thị, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, chiếu sáng, cây xanh, công viên và các không gian công cộng.

Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35%; từng bước phát triển đô thị Tuyên Quang và đô thị Hà Giang theo định hướng đô thị loại II; đồng thời hoàn thành tối thiểu 3.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đô thị, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và tạo môi trường sống thuận lợi cho người dân, người lao động.

Không chỉ tập trung cho giao thông, công nghiệp và đô thị, Tuyên Quang còn ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng giáo dục, nhất là tại các địa bàn biên giới.

Ngay trong giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh quyết tâm hoàn thành xây dựng 17 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; kiên cố hóa 100% phòng học, đồng thời từng bước nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Việc đầu tư hệ thống trường học tại khu vực biên giới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, củng cố an sinh xã hội và tạo nền tảng phát triển bền vững tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Để các mục tiêu về hạ tầng sớm trở thành hiện thực, tỉnh Tuyên Quang xác định việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực có ý nghĩa quyết định. Các sở, ban, ngành, địa phương được yêu cầu xác định rõ tiến độ, nhiệm vụ và kết quả đầu ra; bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch, kế hoạch đầu tư và nhu cầu phát triển thực tế.

Nguồn lực đầu tư sẽ được ưu tiên cho những công trình trọng điểm, cấp thiết, có tính kết nối cao và khả năng tạo động lực, sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tỉnh tăng cường huy động vốn ngoài ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư (PPP) và khai thác các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong quá trình này, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được xác định là lực lượng quan trọng đồng hành cùng địa phương phát triển hạ tầng. Điển hình, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng cùng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đang tích cực mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia đầu tư xây dựng và triển khai các dự án hạ tầng, giao thông, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Với định hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án có tính kết nối và khả năng lan tỏa, Tuyên Quang đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn đến năm 2030.