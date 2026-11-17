Theo đánh giá của UBND tỉnh, chỉ tính riêng trong tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Có 120/124 xã, phường dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch được giao; 4 xã có khả năng không đạt mục tiêu tăng trưởng, đòi hỏi các cấp, ngành tập trung rà soát, xác định nguyên nhân và có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Nhiều chỉ tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng để tỉnh phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026.

Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước trong tháng đạt 535,7 tỷ đồng, tăng 24,07% so với tháng 9/2026. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng, tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 1.184,63 tỷ đồng, tăng 1 dự án so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có 31 dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; 20 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 11.745 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 835 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 153.000 tỷ đồng. Trong đó, 541 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho địa phương.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2026 ước tăng 15,55% so với tháng 9 và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, IIP ước tăng 8,25% so với cùng kỳ.

Cùng với công nghiệp, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Trong tháng 10, Tuyên Quang đón khoảng 460.000 lượt khách, tăng 12,2% so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng, toàn tỉnh đón khoảng 3,703 triệu lượt khách, đạt 90,3% kế hoạch năm và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Tổng chi tiêu của khách du lịch ước đạt 10.243,5 tỷ đồng.

Những kết quả trên cho thấy các ngành kinh tế chủ lực đang tiếp tục phát huy vai trò, tạo thêm động lực cho tăng trưởng, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, thương mại và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, không phát sinh điểm nóng, không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là cộng đồng doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp trên địa bàn giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Hiện toàn tỉnh có 6.822 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 96.612 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2026, có 769 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 33% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt hơn 5.113 tỷ đồng, tăng 132%.

Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 68,24% vào tăng trưởng GRDP và khoảng 36% thu ngân sách nhà nước của tỉnh. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần mở rộng quy mô nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Trong cộng đồng doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng cùng nhiều doanh nghiệp đang tích cực mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn trong phát triển các khu, cụm công nghiệp, đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân.

Đặc biệt, 3 doanh nhân tiêu biểu do tỉnh Tuyên Quang đề cử đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh ở quy mô toàn quốc, trong đó có 1 doanh nhân thuộc Top 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp mà còn cho thấy sức sống và vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của tỉnh.

Với nền tảng tăng trưởng được duy trì, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Tuyên Quang đang tập trung cao nhất cho những tháng cuối năm. Việc tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, đất đai; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng thống kê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, góp phần đưa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 hoàn thành ở mức cao nhất.