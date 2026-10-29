Tuyên Quang: Tập huấn nghiệp vụ dịch vụ công cho Công an cấp xã

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Đỗ Tiến Dũng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lãnh đạo, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông. Lớp tập huấn được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến 124 điểm cầu Công an các xã, phường trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, hơn 260 học viên được hướng dẫn 3 chuyên đề trọng tâm: giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính và nộp phạt trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; công tác đăng ký xe; sát hạch, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Đỗ Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đỗ Tiến Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác hiệu quả Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng chí đề nghị các báo cáo viên bám sát quy trình nghiệp vụ, chú trọng hướng dẫn thao tác thực tế; các học viên tập trung tiếp thu, chủ động trao đổi khó khăn, vướng mắc để vận dụng thống nhất vào công tác, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Lớp tập huấn nhằm củng cố kiến thức, thống nhất quy trình, phương pháp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ Công an cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy thanh toán trực tuyến và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng Công an tỉnh.