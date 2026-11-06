Tuyên Quang: Tạo đà tăng trưởng từ những kết quả kinh tế tích cực

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang

Nhiều lĩnh vực kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Theo báo cáo tình hình KT-XH tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tháng 10/2026, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai đồng bộ, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Theo đó, toàn tỉnh có 120/124 xã, phường dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch giao; 4 xã có khả năng không đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Hoạt động thu ngân sách nhà nước có chuyển biến tích cực. Trong tháng 10, thu ngân sách đạt 535,7 tỷ đồng, tăng 24,07% so với tháng 9/2026. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý trong bối cảnh địa phương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách những tháng cuối năm.

Cũng trong tháng 10, tỉnh Tuyên Quang chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 1.184,63 tỷ đồng, tăng 1 dự án so với tháng trước.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/10/2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 31 dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; 20 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư trên 11.745 tỷ đồng.

Lũy kế đến thời điểm báo cáo, Tuyên Quang có 835 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 153.000 tỷ đồng. Trong đó, 541 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc thu hút và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách góp phần huy động thêm nguồn lực cho phát triển KT-XH, giảm áp lực đối với ngân sách nhà nước, đồng thời tạo việc làm cho người lao động.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2026 ước tăng 15,55% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025; 10 tháng năm 2026 ước tăng 8,25% so với cùng kỳ.

Lượng khách du lịch đến Tuyên Quang trong tháng 10 đạt 0,46 triệu lượt khách (tăng 12,2% so với với tháng 9/2026); lũy kế 10 tháng đạt 3,703 triệu lượt khách, bằng 90,3% kế hoạch, tăng 14,3% so với cùng kỳ; tổng chi tiêu khách du lịch ước đạt 10.243,5 tỷ đồng. Các nhiệm vụ an sinh xã hội được quan tâm triển khai; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không phát sinh điểm nóng, không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, hiệu quả...

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của Tuyên Quang vẫn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều. Kết quả tăng trưởng giữa các lĩnh vực và địa phương chưa đồng đều.

Trước yêu cầu đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, rà soát, theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu tăng trường tháng 11, tháng 12 theo từng khu vực, sản phẩm và doanh nghiệp; xác định rõ những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt; chủ đầu tư khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân của từng dự án.

Đối với các dự án không có khả năng giải ngân theo kế hoạch, cần kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn theo quy định sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2026…

Cùng với đó, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tiết kiệm các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hóa Việt Nam./.