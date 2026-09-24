Tuyên Quang tăng tốc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 24/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đến thăm, làm việc với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trước buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc và đoàn công tác đã dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Hơn 3.200 liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập

Tuyên Quang là một trong những địa bàn trọng điểm của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đặc biệt tại khu vực Vị Xuyên.

Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, địa bàn tỉnh có hơn 76.400 ha bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ; riêng vùng lõi khoảng 21.500 ha thuộc các xã Thanh Thủy, Lao Chải và Minh Tân còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 4.267 liệt sĩ; đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 3.269 liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu động viên cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Riêng chiến dịch tìm kiếm, quy tập đang được triển khai, tổng diện tích cần tìm kiếm là 6.745 ha. Đến nay, các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm trên diện tích 2.756,5 ha, với khối lượng đào bới đã thực hiện 27.365 m³ trên tổng số 79.400 m³ theo kế hoạch.

Từ khi thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến nay, lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 228 hài cốt liệt sĩ và 12 mộ tập thể.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Đội đã tìm kiếm, quy tập 48 hài cốt liệt sĩ và 11 mộ tập thể, xác định được 98 hài cốt liệt sĩ. Tính chung, lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 146 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch; trong đó 51 hài cốt đã được bàn giao về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, 95 hài cốt đang được quản lý, chăm sóc tại nhà quàn của đơn vị.

“Chiến dịch 500 ngày đêm” được triển khai trên phạm vi cả nước, tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trong đó Tuyên Quang, đặc biệt khu vực Vị Xuyên, là một trong những địa bàn trọng điểm, vùng lõi của chiến dịch.

Bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả tìm kiếm

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đội tìm kiếm, quy tập tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ chủ động, khẩn trương, chặt chẽ, an toàn và hiệu quả; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, cần tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình tìm kiếm, quy tập; tăng cường kiểm tra, chủ động phòng ngừa và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, nhất là tại những khu vực địa hình phức tạp, còn nguy cơ bom mìn, vật nổ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện tốt việc quản lý, bảo quản, chăm sóc hài cốt liệt sĩ; tổ chức bàn giao theo đúng kế hoạch, quy định, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng Bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026.