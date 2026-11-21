UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 441/KH-UBND về phát triển thủy sản năm 2027, đặt mục tiêu tổng sản lượng đạt 19.400 tấn, tăng 8,38% so với năm 2026. Trong đó, sản lượng nuôi trồng phấn đấu đạt 16.940 tấn, khai thác đạt 2.460 tấn.

Để đạt mục tiêu, tỉnh duy trì khoảng 5.458 ha nuôi thủy sản ao, hồ nhỏ và 13.143 ha mặt nước nuôi trên hồ thủy điện; phát triển 3.450 lồng nuôi, tăng 1,47% so với năm trước. Đáng chú ý, thể tích bể nuôi cá nước lạnh dự kiến đạt 33.000 m³, tăng 22,22%.

Tuyên Quang phấn đấu sản lượng cá đặc sản và các giống địa phương đạt 3.250 tấn, trong đó cá nước lạnh đạt 295 tấn; sản xuất, ương dưỡng 42 triệu con cá giống, tăng 5% so với năm 2026.

Tuyên Quang phát triển mô hình liên kết nuôi cá lồng bè. Ảnh HĐ

Ưu tiên cá bản địa, nâng chất lượng con giống

Thay vì tập trung mở rộng quy mô đơn thuần, tỉnh định hướng khai thác lợi thế sinh thái từng vùng, chuyển đổi diện tích nuôi kém hiệu quả sang phương thức bán thâm canh, thâm canh và khuyến khích phát triển các loài cá đặc sản, bản địa có giá trị kinh tế cao như cá bỗng, cá lăng chấm, cá chạch, cá chày đất.

Đối với nuôi cá lồng, bè, địa phương sẽ rà soát, quy hoạch vùng nuôi tập trung trên sông, hồ thủy điện và hồ thủy lợi, bảo đảm mật độ phù hợp với sức tải môi trường. Các mô hình lồng nuôi có kết cấu bền vững, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến được khuyến khích nhân rộng. Tại những hồ chứa đủ điều kiện, tỉnh định hướng kết hợp nuôi cá trong eo ngách với nuôi lồng, bè theo phương thức “đánh tỉa, thả bù”.

Cùng với đó, Tuyên Quang khảo sát điều kiện nguồn nước, khí hậu để thu hút đầu tư phát triển cá nước lạnh, gắn với kiểm soát môi trường và an toàn sinh học.

Xác định con giống là khâu quan trọng, tỉnh chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, bảo tồn và sản xuất giống tại các cơ sở chuyên ngành; từng bước làm chủ công nghệ sinh sản nhân tạo đối với cá truyền thống, cá bản địa và cá đặc sản. Mạng lưới cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống vệ tinh cũng được khuyến khích hình thành tại các vùng nuôi tập trung, đi đôi với kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và kiểm dịch.

Một nhà nuôi cá lồng bè tại Lâm Bình, Tuyên Quang

Kết nối thủy sản với du lịch và thị trường

Một hướng đi đáng chú ý trong kế hoạch năm 2027 là phát triển các mô hình nuôi thủy sản gắn với du lịch trải nghiệm. Tỉnh dự kiến triển khai mô hình nuôi cá lăng nha trong lồng trên sông, hồ thủy điện theo hướng an toàn sinh học kết hợp du lịch và nuôi cá chép ruộng gắn với trải nghiệm.

Hướng phát triển này nhằm khai thác đồng thời giá trị mặt nước, cảnh quan và bản sắc văn hóa địa phương, qua đó tạo thêm sinh kế cho người dân.

Tỉnh cũng khuyến khích hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại và liên kết doanh nghiệp theo chuỗi từ sản xuất giống, cung ứng vật tư, nuôi thương phẩm đến chế biến, tiêu thụ. Các sản phẩm chủ lực được định hướng xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, phát triển OCOP và mở rộng kênh tiêu thụ tại siêu thị, nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch cũng như trên nền tảng thương mại điện tử.

Để nâng cao tính bền vững, kế hoạch đặt ra yêu cầu tăng cường quan trắc, cảnh báo môi trường tại vùng nuôi tập trung, khu vực nuôi lồng, bè và những nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất.

Phát triển đi đôi với bảo vệ nguồn lợi

Song hành với mở rộng sản xuất, Tuyên Quang tiếp tục bảo tồn nguồn gen và phát triển các loài thủy sản bản địa, quý hiếm như cá bỗng, cá chiên, cá lăng chấm, cá chày đất, cá rầm xanh và cá anh vũ. Hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi được duy trì tại sông, suối, hồ thủy điện, hồ thủy lợi và những khu vực có dấu hiệu suy giảm nguồn lợi.

Công tác tuần tra, kiểm tra cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác tận diệt bằng xung điện, chất nổ, hóa chất, chất độc và ngư cụ cấm. Tỉnh đồng thời củng cố các tổ chức đồng quản lý nghề cá, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; phối hợp tham mưu đầu tư nâng cấp cơ sở sản xuất giống, vùng nuôi và hạ tầng thiết yếu. UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế; các địa phương có khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Gâm, sông Lô cần xây dựng quy chế quản lý, khai thác và hướng dẫn giao quyền quản lý cho cộng đồng theo quy định.

Với định hướng kết hợp mở rộng sản xuất, nâng giá trị cá đặc sản, phát triển du lịch và bảo tồn nguồn lợi, Tuyên Quang hướng tới xây dựng ngành thủy sản có sức cạnh tranh, tạo sinh kế ổn định và khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước của địa phương.