Tuyên Quang tăng kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho nông sản và sản phẩm OCOP

Ngày 1/10, tại phường Nông Tiến, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Hà Nội tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã hai địa phương.

Dự hội nghị có đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã của Tuyên Quang và Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị Hội nghị xúc tiến thương mại, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã hai địa phương

Từ giới thiệu sản phẩm đến tìm kiếm thị trường

Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu hơn 200 sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản tiêu biểu, đồng thời trực tiếp trao đổi về nhu cầu thị trường, khả năng cung ứng và phương thức hợp tác.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu có chè Shan tuyết với 3 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao; thịt lợn “thảo dược” Sáng Nhung; thịt bò H'Mông vùng cao nguyên đá; thịt trâu Chiêm Hóa, trà đậu đen xanh lòng và nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác.

Không chỉ là những mặt hàng nông sản, các sản phẩm còn gắn với vùng nguyên liệu, phương thức sản xuất và sinh kế của người dân tại địa phương. Việc mở rộng thị trường vì vậy được kỳ vọng tạo thêm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời góp phần nâng cao giá trị sản xuất và tạo việc làm, thu nhập cho người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung trao đổi về yêu cầu của thị trường Hà Nội, tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc, phương thức phân phối và khả năng đưa sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của Tuyên Quang vào các hệ thống phân phối trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh kết nối tiêu thụ, các nội dung về nâng cao năng lực thương mại, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu và tổ chức sản xuất theo nhu cầu của thị trường cũng được đặt ra.

Các hợp tác xã Tuyên Quang - Hà Nội ký kết tiêu thụ sản phẩm nông sản

Hướng tới chuỗi cung ứng ổn định

Từ góc độ thị trường, việc kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất với các đơn vị phân phối được kỳ vọng giúp rút ngắn khâu trung gian, tăng khả năng nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng và từng bước hình thành các mối liên kết sản xuất - tiêu thụ ổn định.

Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở việc tìm đầu ra cho từng sản phẩm, mà hướng tới xây dựng các chuỗi cung ứng có tính ổn định, lâu dài giữa doanh nghiệp, hợp tác xã của Tuyên Quang và Hà Nội.

Để đạt được mục tiêu này, các đơn vị sản xuất cần đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng, sản lượng, tính ổn định của nguồn cung, bao bì, truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống phân phối.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển từ sản xuất theo khả năng sang sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của nông sản địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã của Tuyên Quang và Hà Nội đã ký kết hợp tác, tiêu thụ sản phẩm. Các thỏa thuận này mở thêm kênh kết nối để nông sản, sản phẩm OCOP của Tuyên Quang tiếp cận thị trường Thủ đô, đồng thời tạo tiền đề mở rộng sang các kênh phân phối và thị trường khác.

Việc tăng cường liên kết với Hà Nội, một trong những thị trường tiêu dùng lớn, được kỳ vọng góp phần tạo đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm của Tuyên Quang, thúc đẩy các đơn vị sản xuất tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện chuỗi giá trị và chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.