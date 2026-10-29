Tuyên Quang tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất an toàn

Trung tâm thực nghiệm, thực hành và chuyển giao công nghệ (Trường Đại học Tân Trào) sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Siết chặt quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Theo Văn bản số 8465/UBND-KTN ngày 21/10/2026, triển khai chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở không đáp ứng điều kiện kinh doanh, các sản phẩm chưa được phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu giả mạo, kém chất lượng. Công tác hậu kiểm phân bón lưu thông trên thị trường, nhất là phân bón nhập khẩu, được tăng cường trên cơ sở đánh giá nguy cơ, rủi ro; đẩy mạnh lấy mẫu thử nghiệm, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý các lô hàng vi phạm theo quy định.

Đối với hoạt động khảo nghiệm, kiểm nghiệm và chứng nhận hợp quy, các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra điều kiện hoạt động, quy trình chuyên môn, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi gian lận hồ sơ, chứng nhận không đúng quy định. Việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự và thời hạn.

Những biện pháp này nhằm nâng cao hiệu lực quản lý thị trường vật tư nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi người sản xuất, đồng thời hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản, sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

Khuyến khích phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Một trong những nội dung đáng chú ý trong chỉ đạo của tỉnh là tăng cường hướng dẫn người dân áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM, IPHM), quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và tiêu chuẩn hữu cơ phù hợp với điều kiện sản xuất.

Ngành chuyên môn được yêu cầu hướng dẫn người dân sử dụng phân bón theo nguyên tắc “5 đúng”, thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, phân bón hữu cơ và các giải pháp kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Cùng với hướng dẫn sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn, công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cũng được chú trọng. Người dân được vận động thu gom bao gói vào các bể chứa theo quy định, không vứt bỏ bừa bãi trên đồng ruộng, kênh mương hoặc khu vực sản xuất.

Việc kết hợp quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào với hướng dẫn kỹ thuật canh tác an toàn góp phần hạn chế sử dụng hóa chất không đúng quy định, bảo vệ đất, nguồn nước và hệ sinh thái nông nghiệp. Đây cũng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương thức sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Nâng cao hiệu quả quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc

Bên cạnh kiểm soát vật tư nông nghiệp, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tăng cường quản lý việc cấp và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra điều kiện cấp mã số, cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản.

Công tác hậu kiểm được duy trì nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân tiếp tục đáp ứng yêu cầu sau khi được cấp mã số. Các trường hợp gian lận, mạo danh hoặc sử dụng mã số sai quy định phải được phát hiện, thu hồi và xử lý nghiêm.

Đối với chính quyền cấp xã, phường, tỉnh yêu cầu chủ động giám sát hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản xuất trồng trọt; phối hợp hướng dẫn người dân, hợp tác xã đăng ký, duy trì các điều kiện về mã số vùng trồng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ thời gian cách ly và các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động bố trí nguồn kinh phí hợp pháp để xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, phát triển vùng trồng tập trung đáp ứng tiêu chuẩn cấp mã số, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Trong công tác phối hợp, Công an tỉnh và Sở Công Thương tăng cường nắm bắt tình hình thị trường, phát hiện và xử lý hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả, thuốc cấm hoặc thuốc ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp kiểm soát chất lượng, đo lường, công bố hợp quy đối với vật tư nông nghiệp; đồng thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nhận biết vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng, chủ động phòng ngừa gian lận thương mại và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Với việc đồng bộ các giải pháp từ quản lý vật tư đầu vào, giám sát sản xuất đến truy xuất nguồn gốc nông sản, Tuyên Quang hướng tới nâng cao chất lượng sản xuất trồng trọt, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững. Trong đó, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và thực hành canh tác thân thiện với môi trường là những định hướng cần được chú trọng để nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.