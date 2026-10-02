Tuyên Quang tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản theo nguyên tắc '06 rõ'

UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị thực hiện nguyên tắc “06 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả” trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát về đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND xã, phường tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; rà soát việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất; quản lý tài nguyên, hoạt động khoáng sản, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Khi phát hiện vi phạm phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, rà soát các vụ việc, dự án, khu vực liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn tồn đọng, kéo dài, có dấu hiệu phức tạp hoặc nguy cơ phát sinh khiếu nại, tố cáo, tranh chấp; xác định rõ nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền và tiến độ giải quyết, không để vụ việc kéo dài, phát sinh điểm nóng. Tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp xã, nhất là trong điều kiện cấp xã được giao bổ sung nhiều nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm thực hiện đúng quy định, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, đùn đẩy hoặc né tránh trách nhiệm.

UBND xã, phường tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình sử dụng đất, quản lý tài nguyên và hoạt động khoáng sản, nhất là tại các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để vụ việc kéo dài, phát sinh phức tạp.

Các địa phương đồng thời rà soát các vụ việc tồn đọng, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tập trung giải quyết đúng quy định, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vụ việc phức tạp, có nguy cơ phát sinh điểm nóng hoặc dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các trường hợp chậm thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh, UBND xã, phường và các cơ quan liên quan trong nắm tình hình, trao đổi thông tin, xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời tham mưu xử lý những vụ việc phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Sở Tư pháp phối hợp rà soát các văn bản, quy định của tỉnh liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nguyên tắc “06 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả” trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ đầu, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đồng thời, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu và thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan nội chính, tư pháp có thẩm quyền trong giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định.

Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND xã, phường có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật./.