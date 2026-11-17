Theo Chỉ thị số 2879/CT-UBND ngày 16/11/2026 của UBND tỉnh, thời tiết mùa khô hanh năm 2026-2027 được dự báo có thể diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, nhất là tại những khu vực người dân thường xuyên canh tác nương rẫy và các vùng có nguy cơ cháy rừng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp; xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Đồng thời, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”; đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong sản xuất, đốt nương, xử lý thực bì, đốt ong và các hoạt động có nguy cơ gây cháy lan vào rừng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác PCCCR; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, chủ rừng thực hiện biện pháp phòng ngừa. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm thường xuyên theo dõi thời tiết, dự báo, cảnh báo cấp độ cháy rừng và bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, kịp thời tham mưu huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng thuộc quyền phối hợp với Kiểm lâm và chính quyền địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng phó, chữa cháy rừng; phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Chỉ thị cũng yêu cầu các sở, ban, ngành chủ động phối hợp triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động chuyên môn. Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tăng cường thông tin về cấp dự báo cháy rừng, cảnh báo nguy cơ, các khu vực trọng điểm và biện pháp phòng ngừa, ứng phó; chú trọng tuyên truyền đến người dân khu vực gần rừng, ven rừng, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với các chủ rừng, cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao; xây dựng, điều chỉnh, tổ chức thực tập phương án PCCCR; bố trí lực lượng tuần tra, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, phát dọn đường băng cản lửa và kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây cháy.

Khi xảy ra cháy rừng, chính quyền địa phương và chủ rừng phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, thông báo kịp thời cho các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý, không để cháy lan, cháy lớn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ rừng nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị.

PV