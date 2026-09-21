Tuyên Quang: Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học

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Kiểm soát chặt từ nguồn nguyên liệu đến suất ăn

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường giám sát toàn bộ quy trình cung cấp thực phẩm, từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, bảo quản, chế biến đến cung cấp suất ăn cho học sinh.

Sở Y tế đồng thời phối hợp rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học; đánh giá thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn lực, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Cùng với đó, ngành Y tế rà soát, tham mưu phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý ATTP; kiểm tra, đánh giá năng lực của các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học. Những đơn vị không đáp ứng yêu cầu về ATTP sẽ bị kiên quyết dừng hợp đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các quy định về ATTP đối với bếp ăn tập thể, căng tin; tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn cho học sinh.

Các trường phải thường xuyên rà soát điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chế biến, bảo quản và chia suất ăn; chủ động khắc phục những tồn tại, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất.

Tăng kiểm soát nguồn gốc nông sản, thực phẩm

Đáng chú ý, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm soát chất lượng, nguồn gốc nông sản, thực phẩm cung cấp cho các trường học. Việc kiểm soát nhằm bảo đảm thực phẩm không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hóa chất độc hại vượt giới hạn cho phép.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường cũng được yêu cầu phối hợp phát triển các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ thực phẩm an toàn, tăng cường truy xuất nguồn gốc. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của nguồn thực phẩm đưa vào trường học.

Trong khi đó, Sở Công Thương tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm an toàn; đồng thời phát triển mạng lưới và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí phục vụ chế biến, cung cấp suất ăn bán trú; hỗ trợ đầu tư, sửa chữa, nâng cấp bếp ăn, căng tin và mua sắm thiết bị phục vụ bảo quản, chế biến thực phẩm.

Công an tỉnh tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, nhất là việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, kém chất lượng; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP và hành vi “cắt xén” khẩu phần, suất ăn của học sinh.

Công khai thông tin để tăng giám sát

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp; thẩm định hồ sơ, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh yêu cầu phân công người trực tiếp chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo đảm bữa ăn được thực hiện đúng thực đơn và đủ định lượng dinh dưỡng.

Nhà trường phải công khai hằng ngày với phụ huynh các thông tin liên quan đến bữa ăn, gồm đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế. Các phản ánh của phụ huynh phải được tiếp nhận, xử lý trong vòng 24 giờ.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát; xây dựng quy trình phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố ATTP. Các trường phải tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, hoàn thành trong quý III/2026.

Việc tăng cường kiểm soát từ nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến đến khâu cung cấp suất ăn không chỉ góp phần phòng ngừa nguy cơ mất ATTP mà còn tạo cơ sở để hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch cho trường học.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND xã, phường và người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh.