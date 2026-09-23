Tuyên Quang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Tuyên Quang tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trong các cơ sở giáo dục. (Ảnh: CTV)

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành an toàn thực phẩm tại 31 bếp ăn trường học; các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý.

Đến ngày 19/9, đã có 117/124 xã, phường tổ chức kiểm tra, rà soát và gửi báo cáo kết quả, đạt 94,35%; 7/124 xã chưa gửi báo cáo. Toàn tỉnh hiện có 1.005 bếp ăn tập thể, trong đó 31 bếp ăn tập thể thuộc 7 xã chưa thực hiện báo cáo.

Qua kiểm tra cho thấy, đa số cơ sở giáo dục đã có ý thức chấp hành quy định an toàn thực phẩm và chủ động khắc phục các tồn tại trước năm học mới.

Các cơ sở giáo dục cơ bản đã ký hợp đồng với các cơ sở, đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm hoặc suất ăn chế biến sẵn để phục vụ học sinh. Việc lựa chọn nhà cung cấp hiện nay chủ yếu do cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp trực tiếp trao đổi, hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng.

Tuy nhiên, việc thẩm định, đánh giá đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn theo trách nhiệm quản lý trên địa bàn chưa được Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức thực hiện.

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở giáo dục đã có ý thức chấp hành quy định an toàn thực phẩm. (Ảnh: CTV)

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số bếp ăn tại các xã Kim Bình, Tát Ngà, Quảng Nguyên còn sử dụng nước giếng khoan, nước từ các khe, nguồn chưa qua kiểm định. Một số trường, điểm trường thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn chưa đầy đủ hoặc ghi chép, niêm phong chưa đúng yêu cầu.

Một số trường học tại phường Minh Xuân, phường Bình Thuận, xã Chiêm Hóa, xã Sủng Máng chưa bảo đảm về cơ sở vật chất như: Bếp ăn chưa bố trí theo nguyên tắc một chiều, thiếu kho bảo quản, chạn bát không chống được côn trùng và chưa có hệ thống xử lý nước thải.

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay những vi phạm. Đồng thời sẽ phối hợp các sở, ngành ban hành hướng dẫn thống nhất về thẩm định đơn vị cung cấp suất ăn.

Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và ngành giáo dục khẩn trương xử lý triệt để nguồn nước sinh hoạt, nâng cấp hạ tầng bếp ăn vùng cao và tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.