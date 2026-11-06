Tuyên Quang tăng cường giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động 'tín dụng đen'

Mặc dù tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiềm chế, thực tiễn vẫn còn ghi nhận nhiều tồn tại, bất cập như: một số đối tượng hoạt động đơn lẻ phạm vi hẹp không đăng ký kinh doanh; kết hợp phương thức truyền thống và công nghệ (dùng mạng xã hội quảng cáo, thu thêm phí, lách lãi suất); hay lợi dụng không gian mạng, đặt máy chủ ở nước ngoài, dùng ứng dụng, trang web, logo giả mạo tổ chức tín dụng chính thống. Dự báo trong những tháng cuối năm 2026, tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, tinh vi hơn.

Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh đóng vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm “tín dụng đen”, đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID. Quản lý chặt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (cầm đồ, cho vay, hỗ trợ tài chính), tham mưu thành lập tổ kiểm tra liên ngành phúc tra kết quả của UBND cấp xã (hoàn thành thành lập trong quý III/2027, hoàn thành phúc tra trong quý IV/2027).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 4 thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động ngân hàng, đôn đốc các tổ chức tín dụng đơn giản hóa thủ tục cho vay, phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng an toàn, quy mô nhỏ, lãi suất hợp lý; đồng thời thanh tra, kiểm tra và phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản, ví điện tử và ứng dụng cho vay trực tuyến.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ; phối hợp với Công an tỉnh tiếp nhận danh sách trang web, ứng dụng cho vay nặng lãi, tin nhắn rác để triển khai biện pháp kỹ thuật ngăn chặn.

Các sở, ban, ngành khác như Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý hoạt động quảng cáo, bóc gỡ tờ rơi “tín dụng đen”, quản lý doanh nghiệp cầm đồ, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và kỹ năng phòng ngừa cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên.

UBND các xã, phường tăng cường quản lý địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính có dấu hiệu vi phạm (hoàn thành kiểm tra trong quý II/2027); đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tố giác tội phạm và gắn công tác phòng, chống “tín dụng đen” với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.