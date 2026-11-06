Tuyên Quang tăng cường đấu tranh với các hoạt động 'tín dụng đen'

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND xã, phường tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo đánh giá của tỉnh, dù tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” cơ bản được kiềm chế, hoạt động này vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Một số đối tượng hoạt động nhỏ lẻ, không đăng ký kinh doanh; kết hợp phương thức cho vay truyền thống với quảng cáo trên mạng xã hội, thu thêm nhiều loại phí để lách quy định về lãi suất.

Tuyên Quang siết quản lý cho vay, ngăn “tín dụng đen”.

Đáng chú ý, các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, ứng dụng và website có giao diện, logo giả mạo tổ chức tín dụng chính thống để tiếp cận người vay. Tỉnh dự báo tình hình có thể tiếp tục phức tạp, tinh vi hơn trong những tháng cuối năm 2026.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh. Đồng thời, tăng cường quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như dịch vụ cầm đồ, cho vay, hỗ trợ tài chính.

Công an tỉnh được giao tham mưu thành lập tổ kiểm tra liên ngành để phúc tra kết quả thực hiện của UBND cấp xã. Theo kế hoạch, việc thành lập tổ kiểm tra hoàn thành trong quý III/2027 và công tác phúc tra được triển khai trong quý IV/2027.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 được yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số, đôn đốc các tổ chức tín dụng đơn giản hóa thủ tục cho vay, phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng an toàn, quy mô nhỏ với lãi suất hợp lý. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra và phối hợp xử lý vi phạm liên quan đến tài khoản, ví điện tử, ứng dụng cho vay trực tuyến.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp xử lý tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ; tiếp nhận danh sách website, ứng dụng cho vay nặng lãi và tin nhắn rác do Công an tỉnh cung cấp để triển khai biện pháp kỹ thuật ngăn chặn.

Các sở, ngành liên quan tập trung quản lý hoạt động quảng cáo, bóc gỡ tờ rơi quảng bá “tín dụng đen”, kiểm soát doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên.

UBND các xã, phường được yêu cầu tăng cường quản lý địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính có dấu hiệu vi phạm, phấn đấu hoàn thành trong quý II/2027. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tố giác tội phạm cũng được gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ quản lý địa bàn, kiểm soát hoạt động cho vay đến ngăn chặn vi phạm trên không gian mạng nhằm chủ động phát hiện, xử lý các hành vi biến tướng của “tín dụng đen”, hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm và bảo đảm an toàn cho người dân.