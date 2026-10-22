Tuyên Quang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em, học sinh

Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an ninh, an toàn trong và ngoài nhà trường, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường. Rà soát, bổ sung quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương. Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho nhà giáo, học sinh, sinh viên. Rà soát an toàn cho học sinh trên đường đến trường, triển khai giáo dục an toàn mạng, phòng chống đuối nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm gây mất an ninh, an toàn trường học.

Tiếp tục thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống. Hướng dẫn kỹ năng tự ứng phó cho học sinh khi gặp các tình huống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy. Rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn về phòng học, tường rào, cây xanh, thiết bị, xe đưa đón học sinh; tuyệt đối không sử dụng công trình hết niên hạn hoặc không bảo đảm an toàn. Mở rộng các hoạt động tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và duy trì công khai đường dây nóng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đẩy mạnh nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, bạo lực học đường, đồng thời thông tin kịp thời với nhà trường về các vi phạm. Sở Y tế triển khai chương trình Sức khỏe học đường, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, tổ chức tư vấn tâm lý, cấp cứu, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại hay gặp sự cố sức khỏe tinh thần. UBND các xã, phường phân công rõ trách nhiệm cho Công an cấp xã, trạm y tế, thôn/tổ dân phố; xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sẵn sàng lực lượng ứng phó khi xảy ra sự cố; khi có vụ việc nghiêm trọng phải ưu tiên cứu người, bảo vệ hiện trường, báo cáo UBND tỉnh và thực hiện cung cấp thông tin đúng thẩm quyền, bảo vệ danh tính cá nhân của trẻ em, học sinh.