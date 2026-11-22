Trong hai ngày 21 và 22/11, UBND xã Tân Mỹ (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Ngày hội chợ quê năm 2026 với chủ đề “Hội tụ bản sắc, gắn kết cộng đồng”. Ngày hội có sự tham dự của đại biểu các xã Chiêm Hóa, Hòa An, Kim Bình, Tri Phú, Trung Hà, Yên Lập cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Tâm Mỹ trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

Với sự góp mặt của 17 thôn, ngày hội trở thành không gian giao lưu, giới thiệu nông sản, ẩm thực và những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương.

Người dân xã Tân Mỹ hào hứng giới thiệu nông sản, đặc sản

Nhiều hoạt động được tổ chức như thi trưng bày gian hàng chợ quê, trải nghiệm gian hàng chợ số, thi đánh pam, bóng chuyền hơi, chế biến món ăn từ vịt bầu cổ xanh Tân Mỹ, giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại.

Các gian hàng được bài trí sinh động, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và ẩm thực truyền thống của từng thôn, góp phần tái hiện nét gần gũi của phiên chợ quê.

Các đại biểu và du khách thăm gian hàng nông sản địa phương

Điểm mới của ngày hội năm nay là không gian trải nghiệm chợ số, giúp người dân tiếp cận phương thức quảng bá, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm trên nền tảng số. Qua đó, hoạt động không chỉ dừng ở việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Một gian hàng chuyển đổi số tại xã Tân Mỹ đang livestream bán hàng

Bên cạnh hoạt động quảng bá nông sản, các cuộc thi chế biến món ăn từ vịt bầu cổ xanh Tân Mỹ, trò chơi dân gian đánh pam, giải bóng chuyền hơi và chương trình giao lưu văn nghệ thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo người dân.

Ngày hội là dịp để các thôn giao lưu, tăng cường gắn kết cộng đồng, đồng thời giới thiệu tiềm năng, sản phẩm và bản sắc văn hóa Tân Mỹ. Qua đó, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, thúc đẩy quảng bá sản phẩm địa phương và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.