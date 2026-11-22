Tuyên Quang: Tân Mỹ tái hiện không gian chợ quê, lan tỏa bản sắc văn hóa cộng đồng
Với sự tham gia của 17 thôn, Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2026 mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nông sản địa phương, đồng thời đưa hoạt động quảng bá sản phẩm lên nền tảng số.
Trong hai ngày 21 và 22/11, UBND xã Tân Mỹ (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Ngày hội chợ quê năm 2026 với chủ đề “Hội tụ bản sắc, gắn kết cộng đồng”. Ngày hội có sự tham dự của đại biểu các xã Chiêm Hóa, Hòa An, Kim Bình, Tri Phú, Trung Hà, Yên Lập cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn.
Với sự góp mặt của 17 thôn, ngày hội trở thành không gian giao lưu, giới thiệu nông sản, ẩm thực và những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương.
Nhiều hoạt động được tổ chức như thi trưng bày gian hàng chợ quê, trải nghiệm gian hàng chợ số, thi đánh pam, bóng chuyền hơi, chế biến món ăn từ vịt bầu cổ xanh Tân Mỹ, giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại.
Các gian hàng được bài trí sinh động, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và ẩm thực truyền thống của từng thôn, góp phần tái hiện nét gần gũi của phiên chợ quê.
Điểm mới của ngày hội năm nay là không gian trải nghiệm chợ số, giúp người dân tiếp cận phương thức quảng bá, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm trên nền tảng số. Qua đó, hoạt động không chỉ dừng ở việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh tại địa phương.
Bên cạnh hoạt động quảng bá nông sản, các cuộc thi chế biến món ăn từ vịt bầu cổ xanh Tân Mỹ, trò chơi dân gian đánh pam, giải bóng chuyền hơi và chương trình giao lưu văn nghệ thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo người dân.
Ngày hội là dịp để các thôn giao lưu, tăng cường gắn kết cộng đồng, đồng thời giới thiệu tiềm năng, sản phẩm và bản sắc văn hóa Tân Mỹ. Qua đó, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, thúc đẩy quảng bá sản phẩm địa phương và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/tuyen-quang-tan-my-tai-hien-khong-gian-cho-que-lan-toa-ban-sac-van-hoa-cong-dong-548763.html