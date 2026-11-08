Tuyên Quang tạm dừng lưu thông và phân luồng giao thông qua cầu Nà Chì

Đêm 5/11/2026 đến rạng sáng ngày 6/11/2026, khu vực trung tâm xã Khuôn Lùng xảy ra mưa lớn, nước suối dâng cao và chảy xiết gây xói lở, hư hỏng mố cầu công vụ phục vụ thi công cầu Nà Chì (Km25+792,739, ĐT.178), không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong thời gian sửa chữa, khắc phục, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang thông báo tạm dừng lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu công vụ cầu Nà Chì thuộc địa phận xã Khuôn Lùng.

Các phương tiện đến xã Khuôn Lùng:

Hướng từ phường Hà Giang 1: Đi Quốc lộ 2 đến Km230 rẽ phải đi theo Quốc lộ 279 đến Km24 rẽ phải → đi đường ĐT.178 đến Km25+792,39 xã Khuôn Lùng (và ngược lại).

Hướng từ phường Minh Xuân: Đi Quốc lộ 2 đến Km230 rẽ trái → đi theo Quốc lộ 279 đến Km24 rẽ phải → đi đường ĐT.178 đến Km25+792,39 xã Khuôn Lùng (và ngược lại).

Các phương tiện đến các xã Hoàng Su Phì, Pà Vầy Sủ...:

Hướng từ phường Hà Giang 1: Đi đường Quốc lộ 2 đến Km244+300 → rẽ phải đi đường ĐT.177 vào các xã Hoàng Su Phì, Pà Vầy Sủ... → đi đường ĐT.178 đến Km25+820 xã Khuôn Lùng (và ngược lại).

Hướng từ phường Minh Xuân: Đi Quốc lộ 2 đến Km244+300 → rẽ trái đi ĐT.177 vào các xã Hoàng Su Phì, Pà Vầy Sủ... → đi đường ĐT.178 đến Km25+820 xã Khuôn Lùng (và ngược lại).

Thời gian phân luồng áp dụng từ 18 giờ 00 phút ngày 06/11/2026 cho đến khi có thông báo mới.