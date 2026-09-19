Tuyên Quang: Sôi nổi Giải thể thao Khối thi đua các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang dự khai mạc và động viên các đoàn vận động viên tham gia giải.

Dự lễ khai mạc và động viên các đoàn vận động viên có ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Trưởng khối thi đua năm 2026; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng hơn 200 vận động viên.

Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.

Giải quy tụ 10 đoàn vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bước vào tranh tài với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua năm 2026 phát biểu khai mạc.

Diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9, giải gồm 3 môn thi đấu: pickleball, bóng chuyền hơi và kéo co. Các đoàn đã chuẩn bị, tập luyện nghiêm túc, mang đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn và giàu tinh thần đồng đội.

Các đoàn vận động viên tham gia giải.

Theo Ban Tổ chức, giải nhằm tiếp tục hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh.

Sôi nổi các trận đấu Pickleball tại giải.

Không chỉ là dịp tranh tài, giải còn tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự phối hợp và thắt chặt tình đoàn kết. Qua đó, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.