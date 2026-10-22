Tuyên Quang siết quản lý xây dựng tại các khu, điểm du lịch

Tuyên Quang yêu cầu các địa phương chủ động phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm, gắn quản lý xây dựng với bảo tồn cảnh quan và di sản văn hóa. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Văn bản số 8337/UBND-VHXH về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, bảo vệ cảnh quan và bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, thường xuyên công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, bảo vệ cảnh quan, môi trường và bảo đảm an toàn. Công tác quản lý phải chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý ngay khi vi phạm mới phát sinh; bảo đảm nghiêm minh, công khai, minh bạch, không có ngoại lệ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh không đánh đổi an toàn của người dân, du khách và cảnh quan, môi trường để lấy lợi ích trước mắt. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp theo phân cấp về quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn; tổ chức rà soát, lập danh mục các công trình phục vụ khách du lịch, phân loại công trình đủ điều kiện, công trình vi phạm có thể khắc phục và công trình phải tháo dỡ, đồng thời xác định biện pháp, lộ trình xử lý cụ thể.

Các địa phương cũng phải tăng cường kiểm tra an toàn tại điểm ngắm cảnh, cầu treo, đường đi bộ trên núi và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đá lăn, đuối nước; kiểm soát chặt các hoạt động trải nghiệm mạo hiểm nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và du khách.

Đối với xã Minh Tân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm 13 công trình chưa tự giác tháo dỡ tại thời điểm kiểm tra ngày 14.9.2026, đồng thời quản lý chặt các vị trí đã tháo dỡ, không để tái vi phạm.

Tại xã Lũng Cú, địa phương khẩn trương kiểm tra hoạt động xây dựng, sửa chữa, cải tạo, cơi nới tại Làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải; xác minh hồ sơ pháp lý, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và đề xuất giải pháp bảo tồn kiến trúc truyền thống, cảnh quan, không gian văn hóa của làng.

Các xã, phường thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và địa bàn có khu, điểm du lịch trọng điểm phải xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hằng quý, kết hợp kiểm tra đột xuất, ưu tiên các tuyến đường du lịch, đèo dốc, điểm dừng chân, ngắm cảnh và khu vực đang có hoạt động xây dựng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc và an toàn công trình; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra liên ngành, rà soát hoạt động kinh doanh du lịch và việc bảo vệ cảnh quan, di sản. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên, môi trường; Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông tại các khu, điểm du lịch.

Về tiến độ, xã Minh Tân và xã Lũng Cú phải báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý từng công trình trước ngày 25.10.2026. Các xã, phường hoàn thành báo cáo rà soát, phân loại công trình và phương án xử lý trước ngày 15.11.2026; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.11.2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý, để phát sinh vi phạm mới hoặc vi phạm kéo dài, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, hướng tới phát triển du lịch bền vững, bảo đảm an toàn và gìn giữ các giá trị cảnh quan, di sản, bản sắc văn hóa địa phương.