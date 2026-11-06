Tuyên Quang siết quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp Tết 2027

Các quầy sạp ưu tiên hàng Việt phục vụ người tiêu dùng trong cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2027, tỉnh Tuyên Quang đang yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động rà soát tình hình sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối và nhu cầu tiêu dùng. Trong đó tập trung vào các mặt hàng xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả, vật liệu xây dựng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc và vật tư y tế.

Đặc biệt, kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi cần thiết; phát hiện, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc gây gián đoạn nguồn cung. Trong trường hợp phát sinh biến động giá bất thường, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung hoặc áp lực tăng giá lớn đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, kịp thời báo cáo để xem xét, xử lý theo quy định.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc, trước mắt Sở Tài chính phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn; phân tích nguyên nhân tăng giá theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, làm rõ tác động từ nguồn cung, nhu cầu tiêu dùng, chi phí đầu vào, lưu thông, phân phối và việc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Từ đó, xác định những nhóm hàng có đóng góp chủ yếu vào mức tăng CPI, tham mưu giải pháp quản lý, điều hành phù hợp gắn với tập trung vào các nhóm hàng có mức tăng cao và tác động lớn đến đời sống người dân.

Trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung, nhu cầu và biến động giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá theo quy định. Chú trọng ổn định mặt bằng giá các loại vật liệu chủ yếu như cát, đá, sỏi, đất san lấp; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác tại các mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng, điều chỉnh phương án khai thác phù hợp, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trọng điểm và nhu cầu thị trường.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá phù hợp.

Tăng cường kết nối cung cầu, điều tiết nguồn hàng giữa các địa phương, bảo đảm lưu thông thông suốt, nhất là tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa bão và thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Giám sát hoạt động lưu thông, phân phối, rà soát các khâu trung gian và chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế áp lực tăng giá.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 thực hiện điều hành lãi suất, tín dụng hợp lý; theo dõi sát diễn biến tỷ giá và thị trường ngoại hối, bảo đảm nhu cầu ngoại tệ hợp pháp, hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu; kiểm tra, xử lý các hành vi găm giữ, thao túng thị trường ngoại tệ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, nhằm chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, kiểm soát các yếu tố tác động đến CPI, góp phần ổn định thị trường và đời sống nhân dân, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và xã, phường trong tỉnh phải thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý, điều hành giá; rà soát phương án điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quản lý.

Đồng thời, việc điều chỉnh phải được đánh giá đầy đủ về sự cần thiết, mức độ, thời điểm và tác động đến CPI, mặt bằng giá, đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp điều chỉnh tăng giá, cần tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố chi phí, khả năng chi trả của người dân và tình hình kinh tế - xã hội; hạn chế điều chỉnh giá đồng thời hoặc tập trung vào những tháng cuối năm khi có thể chủ động bố trí thời điểm phù hợp.

Trước những biến động của thị trường và áp lực tăng giá hàng hóa, dịch vụ trong những tháng cuối năm, các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin giá và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo giá niêm yết. Cụ thể là các mặt hàng thiết yếu và những lĩnh vực có nguy cơ biến động giá bất thường gồm: vận tải, lưu trú, du lịch, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế...