Tuyên Quang siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng

Xã Lũng Cú họp bàn giải pháp bảo vệ bản sắc, siết chặt quản lý xây dựng tại Lô Lô Chải. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sáng 20/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết đã chính thức ban hành văn bản số 8337/Ủy ban Nhân dân-VHXH về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, bảo vệ cảnh quan và bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc sau khi xảy ra tình trạng xây dựng, cải tạo công trình không phép, sai phép, lấn chiếm đất đai, hành lang an toàn, gây nguy cơ sạt lở tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Liên quan vấn đề này, trước đó ngày 16/10, TTXVN cũng đã có bài viết với tiêu đề “Không có ngoại lệ trong quản lý xây dựng ở Lũng Cú”.

Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú nổi bật với những nếp nhà trình tường, mái ngói âm dương, tường rào đá cùng không gian văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Những giá trị này tạo nên sức hấp dẫn riêng có, góp phần đưa ngôi làng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, sự phát triển du lịch cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý xây dựng, ngăn chặn tình trạng xây dựng tự phát, bê tông hóa làm ảnh hưởng đến cảnh quan và kiến trúc bản địa.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gắn phát triển du lịch với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, bảo vệ cảnh quan, môi trường và bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên trên phạm vi toàn tỉnh; chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý ngay từ khi mới phát sinh. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, dứt điểm, công khai, minh bạch, không có ngoại lệ; không đánh đổi an toàn của người dân, du khách và cảnh quan, môi trường để lấy lợi ích trước mắt.

Du khách trong nước và quốc tế tấp nập khám phá vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan và văn hóa truyền thống tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Lãnh đạo các địa phương trong tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện theo phân cấp về quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn. Rà soát tổng thể, lập danh mục công trình phục vụ khách du lịch, phân loại công trình đủ điều kiện, công trình vi phạm có thể khắc phục và công trình phải tháo dỡ để xác định biện pháp, lộ trình xử lý cụ thể. Tăng cường kiểm tra an toàn tại các điểm ngắm cảnh, cầu treo, đường đi bộ trên núi, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đá lăn, đuối nước và các hoạt động trải nghiệm mạo hiểm.

Đối với xã Lũng Cú, khẩn trương kiểm tra hoạt động xây dựng, sửa chữa, cải tạo, cơi nới tại Làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải; xác minh hồ sơ pháp lý, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; đề xuất giải pháp bảo tồn kiến trúc truyền thống, cảnh quan và không gian văn hóa của làng.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu xã Minh Tân xử lý dứt điểm 13 công trình chưa tự giác tháo dỡ tại thời điểm kiểm tra ngày 14/9/2026; quản lý chặt chẽ các vị trí đã tháo dỡ, không để tái vi phạm.

Các xã Minh Tân và xã Lũng Cú báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý từng công trình về Sở Xây dựng trước ngày 25/10 tới. Các xã, phường trong tỉnh báo cáo rà soát, phân loại công trình và phương án xử lý trước ngày 15/11 tới.

Đồng thời, các xã, phường thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và địa bàn có khu, điểm du lịch trọng điểm xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hằng quý, kết hợp kiểm tra đột xuất, ưu tiên các tuyến đường du lịch, đèo dốc, điểm dừng chân, ngắm cảnh và khu vực đang có hoạt động xây dựng.

Nhằm hướng tới phát triển du lịch bền vững, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và giữ gìn các giá trị cảnh quan, di sản, bản sắc văn hóa, tỉnh yêu cầu người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý các khu, điểm du lịch. Trường hợp buông lỏng quản lý, để phát sinh vi phạm mới hoặc vi phạm kéo dài sẽ xem xét, làm rõ trách nhiệm theo quy định./.