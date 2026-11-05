Tuyên Quang siết chặt kiểm soát, xử lý 'xe ghép', 'xe tiện chuyến'

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, rà soát, xác minh và xử lý các phương tiện có dấu hiệu kinh doanh vận tải hành khách trái quy định.

CSGT Tuyên Quang tăng cường kiểm tra, xử lý "xe ghép", "xe tiện chuyến".

Ngày 5/11, Trung tá Lê Duy Hiển, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT đã kiểm soát 9.770 lượt phương tiện vận tải hành khách.Lập biên bản xử lý 2.117 trường hợp vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp sử dụng xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách để chở người có thu tiền, với tổng số tiền phạt 260 triệu đồng.

Theo Luật Đường bộ năm 2024 và Nghị định số 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, việc kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với hành vi sử dụng xe ô tô không kinh doanh vận tải để vận chuyển hành khách có thu tiền, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Việc đăng thông tin tìm khách, nhận đặt chỗ, thỏa thuận giá cước, tổ chức đón trả khách và thu tiền vận chuyển qua mạng xã hội không làm thay đổi bản chất hoạt động kinh doanh vận tải. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ vào hành vi thực tế và quy định pháp luật có liên quan.

CSGT Tuyên Quang khuyến cáo các chủ phương tiện, lái xe không lợi dụng danh nghĩa “xe ghép”, “xe tiện chuyến” để kinh doanh vận tải hành khách trái quy định. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải phải chấp hành đầy đủ quy định về điều kiện kinh doanh, phương tiện, người lái, phù hiệu và các yêu cầu pháp luật có liên quan.

Người dân nên lựa chọn đơn vị vận tải hợp pháp, phương tiện bảo đảm điều kiện an toàn; thận trọng với các dịch vụ vận chuyển không rõ thông tin đơn vị cung cấp.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của người dân.