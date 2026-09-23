Tuyên Quang siết chặt an toàn thực phẩm bữa ăn học đường

Tuyên Quang sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm tại trường học. Ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm tại trường học.

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình cung cấp thực phẩm, từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, bảo quản, chế biến đến cung cấp suất ăn. Các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học, đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn thành trong tháng 9.2026.

Tỉnh Tuyên Quang yêu cầu kiểm tra, đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học; kiên quyết dừng hợp đồng với những cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm soát chất lượng, nguồn gốc nông sản, thực phẩm; thúc đẩy các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn, bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phải phân công người chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo đảm bữa ăn đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng. Nhà trường phải công khai hằng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế; tiếp nhận, xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát; xây dựng quy trình phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố an toàn thực phẩm, đồng thời tổ chức diễn tập ứng phó ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, hoàn thành trong quý III.2026.

Công an tỉnh Tuyên Quang được giao tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, kém chất lượng và hành vi thiếu trách nhiệm, “cắt xén” khẩu phần ăn của học sinh.

UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai nhiệm vụ, gắn trách nhiệm quản lý với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, qua đó xây dựng môi trường học đường an toàn, bảo đảm chất lượng bữa ăn và sức khỏe học sinh.