Tuyên Quang sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh

Ngày 28/10, theo UBND tỉnh Tuyên Quang, Chương trình gặp mặt kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 phút ngày 4/11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, dự kiến có khoảng 260 đại biểu tham dự.

Điểm nhấn của chương trình là màn nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Âm vang cội nguồn, rạng rỡ tương lai” và phim phóng sự “Tuyên Quang - Tự hào 195 năm hình thành và phát triển”.

Thông qua âm nhạc, hình ảnh và ngôn ngữ sân khấu, chương trình nghệ thuật tái hiện những chặng đường lịch sử của địa phương, từ truyền thống đấu tranh cách mạng đến những chuyển động trong công cuộc xây dựng, đổi mới và Hội nhập.

Trải qua gần hai thế kỷ, Tuyên Quang ghi dấu trong lịch sử dân tộc bằng truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng

Trong khi đó, phim phóng sự tập trung khắc họa các dấu mốc quan trọng, làm nổi bật vị trí của Tuyên Quang trong lịch sử dân tộc, đặc biệt là truyền thống gắn với danh xưng “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”.

Cùng với chương trình gặp mặt, triển lãm với chủ đề “Tuyên Quang - 195 năm hình thành và khát vọng phát triển” sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/11 tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sách và ảnh nghệ thuật được giới thiệu tại triển lãm sẽ tái hiện những dấu ấn nổi bật của Tuyên Quang qua các thời kỳ, phản ánh thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đáng chú ý, triển lãm còn giới thiệu tư liệu về Hà Giang trước khi sáp nhập, góp phần bổ sung góc nhìn về lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển toàn diện của địa phương.

Không gian triển lãm được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa các giá trị lịch sử với đời sống đương đại, giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu về vùng đất, con người và những đóng góp của các thế hệ đi trước. Qua đó, những tư liệu lịch sử không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục phát huy giá trị trong giáo dục truyền thống, bồi đắp ý thức trách nhiệm đối với quê hương.

Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Âm vang cội nguồn, rạng rỡ tương lai” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 4/11 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân.

Chương trình nghệ thuật “Âm vang cội nguồn, rạng rỡ tương lai” được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tối ngày 4/11

Với định hướng kết hợp yếu tố truyền thống và hơi thở đương đại, chương trình góp phần lan tỏa niềm tự hào về lịch sử quê hương, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân dịp kỷ niệm.

Một nội dung đáng chú ý khác trong chuỗi hoạt động là việc khánh thành một số công trình, dự án trọng điểm. Trong đó có Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đi xã Trung Yên (nay thuộc xã Tân Trào), và Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Việc hoàn thiện, đưa các công trình vào khai thác không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ tại khu di tích mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa. Đây cũng là cơ sở để Tuyên Quang tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch lịch sử, giáo dục truyền thống, kết nối các điểm đến và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Hòa trong không khí kỷ niệm, Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2026 đã chính thức diễn ra từ ngày 25/10 tại các xã thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lễ hội cùng các hoạt động trải nghiệm đang góp thêm sắc màu cho chuỗi sự kiện, giới thiệu cảnh quan đặc trưng, bản sắc văn hóa và sức hấp dẫn của vùng cao phía Bắc tỉnh Tuyên Quang. Các hoạt động về nguồn, dâng hương, báo công tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và những khu, điểm di tích, công trình văn hóa cũng được tổ chức tại các địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo thư tịch cổ, tên gọi Tuyên Quang xuất hiện từ thời Trần. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, địa danh và đơn vị hành chính của vùng đất này có những thay đổi.

Tháng 11/1831, dưới triều vua Minh Mệnh, khi triều Nguyễn tiến hành chia định địa hạt từ Quảng Trị trở ra phía Bắc thành 18 tỉnh, Tuyên Quang chính thức trở thành một tỉnh trong hệ thống hành chính của triều đình phong kiến Việt Nam. Ngày 4/11/1831 được xác định là Ngày thành lập tỉnh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình hình thành và phát triển của địa phương.

Trải qua gần hai thế kỷ, Tuyên Quang ghi dấu trong lịch sử dân tộc bằng truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong thời kỳ cách mạng, Tân Trào trở thành căn cứ địa quan trọng, gắn với những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang không chỉ nhằm ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước mà còn hướng tới kết nối di sản với mục tiêu phát triển. Các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, bảo tồn di tích và quảng bá du lịch tạo cơ hội giới thiệu rộng rãi hơn về lịch sử, văn hóa, con người Tuyên Quang; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ và phát huy các giá trị di sản.