Tuyên Quang: Sập sàn bê tông dự án Rạp Tháng 8 làm 1 người tử vong

Theo UBND phường Minh Xuân, trong lúc đơn vị thi công tiến hành đổ bê tông dầm sàn tầng 5 của công trình xây dựng dự án Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa, hệ thống giàn giáo và cốt pha bất ngờ đổ sập, tạo thành một khu vực sụt võng lớn. Sự cố làm xô lệch toàn bộ hệ thống cốt thép và kéo sập sàn bê tông đang trong quá trình hoàn thiện.

Phối cảnh dự án Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa. Ảnh: UBND tỉnh Tuyên Quang

Sự cố bất ngờ đã làm anh Đ.V.T sinh năm 1999, trú tại tỉnh Tuyên Quang, tử vong tại chỗ khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra hệ thống giàn giáo và cốt pha phía dưới. Sự việc cũng làm một số công nhân khác bị thương nhẹ và được đưa đi hỗ trợ y tế kịp thời.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bảo vệ khu vực thi công và triển khai các biện pháp xử lý sự cố.

Toàn bộ hoạt động thi công tại dự án đã bị tạm ngưng để đảm bảo an toàn lao động và phục vụ công tác khám nghiệm. Các bên liên quan cũng đang khẩn trương phối hợp với gia đình nạn nhân để hỗ trợ giải quyết hậu quả.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ sập sàn bê tông đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và làm rõ.

Công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa đang thi công. Ảnh: TL

Dự án xây dựng công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa được khởi công ngày 17/12/2025, tại đường 17/8, tổ 7, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Công trình có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 10.000 m², tổng mức đầu tư 218 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố tại lễ khởi công, dự án do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang và Công ty TNHH Thịnh Hưng làm chủ đầu tư. Công trình được định hướng phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, tổ chức sự kiện và các dịch vụ văn hóa đi kèm. Dự án dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2027.