Tuyên Quang: Sập sàn bê tông công trình, một người tử vong

Theo thông tin từ UBND phường Minh Xuân, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 20/10. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đặng Văn T (SN 1999, trú tại Km54, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố, nhiều công nhân đang làm việc tại công trường, trong đó có hoạt động đổ bê tông bằng xe bồn bơm lên cao.

Khi một số công nhân làm việc ở khu vực phía dưới giàn giáo, sàn đổ bê tông bất ngờ sập xuống, vùi lấp anh T khiến nạn nhân tử vong. Ngoài ra, một số người khác bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Bên ngoài dự án.

Sau khi sự cố xảy ra, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã có mặt để nắm bắt tình hình, bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp xử lý. Các đơn vị liên quan cũng phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Dự án xây dựng công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa được khởi công ngày 17/12/2025, tại đường 17/8, tổ 7, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Công trình có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 10.000m², tổng mức đầu tư 218 tỷ đồng.

Công trình được định hướng phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, tổ chức sự kiện và các dịch vụ văn hóa đi kèm. Dự án dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2027.