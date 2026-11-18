Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 8 khu vực thuộc 6 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

UBND tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 8 khu vực.

Cụ thể: mỏ đá cát kết Trường Sinh, xã Trường Sinh; mỏ đá granit Phú Sơn, xã Phú Lương; mỏ đá cát kết Ao Chùa, xã Hồng Sơn; mỏ đá vôi Định Chung, xã Sơn Thủy và xã Sơn Dương; mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm gạch tại thôn Cầu Trâm, xã Phú Lương; mỏ đá vôi Làng Mông, xã Đông Thọ.

Thời gian thực hiện đấu giá trong quý IV/2026. Trường hợp chưa thực hiện được trong năm 2026, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản được chuyển sang các năm tiếp theo. Các phiên đấu giá được tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản và đấu giá tài sản.

Thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tỉnh Tuyên Quang hướng tới quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm; đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Việc tổ chức đấu giá phải bảo đảm công khai, minh bạch, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; tổ chức xét chọn hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá.