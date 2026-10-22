Tuyên Quang sẵn sàng cho Lễ hội hoa tam giác mạch

Lễ hội hoa tam giác mạch chính thức khai mạc vào tối 25/10. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 12 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25/10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được gấp rút hoàn thiện. Hạng mục sân khấu đạt hơn 70% khối lượng thi công và dự tính hoàn thành trước ngày 24/10.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang họp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 12. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Âm vang miền đá” đã được phê duyệt, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Ngô Lan Hương, Dương Trường Giang và sự tham gia của 200 học sinh, 10 nghệ nhân và dàn diễn viên Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Các địa phương cũng đã gieo trồng gần 300ha tam giác mạch, tập trung chính ở các xã Đồng Văn, Sà Phìn, Phố Bảng, Lũng Cú. Hiện tại, hoa trà 1 đang ra hoa, kết hạt, dự kiến nở rộ đẹp nhất đúng dịp khai mạc; hoa trà 2 đang bắt đầu kết nụ. Nhiều điểm hoa nở rực rỡ dọc Quốc lộ 4C và các chậu hoa trang trí tại trung tâm các xã sẵn sàng đón du khách.

Nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã và đang diễn ra như: Lễ hội mùa vàng tại xã Thanh Thủy; không gian văn hóa tại xã Quản Bạ; lễ hội Tết cá tại xã Mậu Duệ; Roadshow truyền thông xã Yên Minh.

Trong những ngày tới, hàng loạt sự kiện khác sẽ được tổ chức như: Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt-Trung; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang; ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám; giải bóng bàn cúp hoa Tam giác mạch mở rộng; không gian du lịch trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và chương trình ra mắt sản phẩm du lịch mới "Rock-Tinh thần đá".

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung rà soát và hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị.

Trong đó, cần chú trọng đến việc hoàn thiện kịch bản chương trình, bảo đảm chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú. Các sở, ngành cần tập trung triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an ninh biên giới; xây dựng kế hoạch kiểm soát an toàn thực phẩm, sẵn sàng ứng phó và sơ cấp cứu y tế.