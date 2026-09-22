Tuyên Quang ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Lễ hội Thành Tuyên 2026

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các mặt hàng bày bán tại Hội chợ. Ảnh Báo TQ

Đợt kiểm tra được triển khai nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân và du khách trong những ngày diễn ra các hoạt động của Lễ hội Thành Tuyên.

Tập trung kiểm soát thực phẩm phục vụ lễ hội

Trong thời gian kiểm tra, Đoàn liên ngành tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn; các gian hàng trưng bày, giới thiệu và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại khu vực trung tâm diễn ra các hoạt động lễ hội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào cả điều kiện pháp lý và điều kiện thực tế tại cơ sở. Trong đó, đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khám sức khỏe định kỳ của người trực tiếp chế biến thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; tem, nhãn hàng hóa và việc thực hiện quy định về lưu mẫu thức ăn.

Điều kiện vệ sinh môi trường, khu vực chế biến, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến và bảo quản thực phẩm cũng được kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm.

Việc kiểm soát nguồn nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc được đặc biệt chú trọng, nhất là đối với các cơ sở phục vụ lượng lớn thực khách trong thời gian cao điểm lễ hội.

Đoàn kiểm tra khu chế biến của Nhà khách Kim Bình Ảnh Báo TQ

Kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm

Bên cạnh kiểm tra, Đoàn liên ngành kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.

Các chủ cơ sở được yêu cầu chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, không sử dụng thực phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng; thực hiện đúng các quy định về vệ sinh trong chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm.

Đối với những trường hợp vi phạm, đặc biệt là các vi phạm nghiêm trọng, đoàn kiểm tra sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao tính răn đe và bảo đảm kỷ cương trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.

Chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Lễ hội Thành Tuyên là sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống và tiêu thụ thực phẩm tăng cao. Vì vậy, việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong thời gian lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ ngộ độc và các sự cố liên quan đến thực phẩm.

Đợt kiểm tra liên ngành được triển khai xuyên suốt những ngày cao điểm của Lễ hội Thành Tuyên 2026, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồng thời tăng cường ý thức của người dân trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn.

Thông qua các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn, Tuyên Quang hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện trong mắt người dân và du khách.