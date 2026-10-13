Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tuyên Quang thúc đẩy sản xuất công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tạo đột phá trong 3 tháng cuối năm

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội. Theo đó, kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cơ bản ổn định; công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá; thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; công tác quản lý, điều hành ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,04%, cao hơn 1,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước bảo đảm tiến độ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,01% so với cùng kỳ; du lịch có nhiều khởi sắc, thu hút hơn 3,2 triệu lượt khách. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Nhà máy sản xuất thép của Công ty Gang thép Tuyên Quang tại khu công nghiệp Long Bình An. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tỉnh cũng đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách. Rà soát, xử lý vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Đã có nhiều dự án công nghiệp hoàn thành, đi vào sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP trong 9 tháng năm chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,17%. Theo kịch bản điều chỉnh, trong quý IV, tốc độ tăng GRDP cần đạt hơn 15%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,04%; công nghiệp, xây dựng tăng 27,25%; công nghiệp tăng 29,71%; khu vực dịch vụ tăng 16,09%.

Tại cuộc họp về nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm, áp lực dồn vào việc triển khai nhiệm vụ trong quý IV. Chỉ tiêu tăng trưởng hơn 15% những tháng cuối năm là chỉ tiêu cao, được thực hiện trong điều kiện nguồn lực và hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, đòi hỏi sự quyết tâm lớn, tinh thần trách nhiệm cao và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Trước thực tế đó, tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các ngành, các cấp rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp theo từng ngành, từng lĩnh vực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Các sở, ngành, địa phương phải chủ động tháo gỡ khó khăn, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ có khả năng tạo chuyển biến rõ nét trong 3 tháng cuối năm.

Điển hình như lĩnh vực công nghiệp, xây dựng được xác định là khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Các ngành, địa phương phải tập trung hỗ trợ các dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trong năm 2026; đôn đốc tiến độ các nhà máy sản xuất gỗ, may mặc, bao bì nhựa, vật liệu xây dựng và các dự án năng lượng. Việc sớm đưa các dự án vào vận hành không chỉ làm tăng năng lực sản xuất mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách.

Sản xuất công nghiệp được tỉnh Tuyên Quang kỳ vọng đóng góp lớn vào chỉ tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư và giải quyết những vướng mắc liên quan đến đất đai, khoáng sản, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nghĩa vụ tài chính. Đối với các dự án chậm tiến độ, cơ quan chức năng cần phân loại cụ thể nguyên nhân, xác định trách nhiệm và thời hạn xử lý, tránh để nguồn lực đầu tư bị đình trệ kéo dài.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đôn đốc sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu và tổ chức thi công các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, trường học và công trình dân sinh đang triển khai. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án sẽ tạo thêm động lực cho ngành xây dựng, công nghiệp vật liệu, vận tải và các lĩnh vực dịch vụ liên quan.

Những tháng cuối năm là mùa du lịch trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cũng yêu các ngành, địa phương chỉ đạo, đôn đốc phải được thực hiện hằng ngày, tổng hợp tiến độ hằng tuần đối với các công trình trọng điểm; các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đối với những công trình đủ điều kiện để đẩy nhanh tiến độ. Quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 31/12.

Đối với các dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình “luồng xanh 50%”, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Tập trung phân loại, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng, kéo dài, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, phát huy hiệu quả.

Phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương

Bên cạnh lĩnh vực công nghiệp và đầu tư xây dựng, Tuyên Quang xác định nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, còn nhiều dư địa nâng cao giá trị gia tăng. Trong những tháng cuối năm là thời điểm thu hoạch nhiều cây trồng, vật nuôi chủ lực. Trong đó cam sành, các mô hình chăn nuôi hàng hóa, nuôi trồng thủy sản, phát triển sản phẩm OCOP, chế biến nông, lâm sản được xác định có sự đóng góp lớn vào tăng trưởng.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, tỉnh Tuyên Quang chú trọng tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đẩy mạnh chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, chủ động ứng phó thiên tai, khôi phục sản xuất sau mưa bão cũng cần được triển khai quyết liệt nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, du lịch, các điểm du lịch nổi tiếng trên vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn sự tăng trưởng về du khách bởi 3 tháng cuối năm là mùa du lịch. Do đó, tỉnh sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch để tạo điểm nhấn thu hút du khách, trong đó có Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2026 được tổ chức vào cuối tháng 10.

Cùng với các nhiệm vụ trên, tỉnh Tuyên Quang cũng quan tâm xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Tỉnh yêu cầu rà soát, hoàn thiện phương án quản lý, khai thác hoặc xử lý theo quy định; đẩy mạnh đấu thầu, đấu giá, thu hút nguồn lực đầu tư xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và bổ sung nguồn lực cho phát triển.

Các mô hình chăn nuôi thủy sản tập trung thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm vào những tháng cuối năm. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng. Các sở, ngành phải phát huy vai trò tham mưu, chủ động đề xuất giải pháp cụ thể để khơi dậy, phát huy nguồn lực địa phương; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,17% năm 2026 đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành trong những tháng cuối năm. Việc hoàn thành mục tiêu không đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ trong tổ chức thực hiện, năng lực sản xuất, chất lượng dịch vụ và hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội.