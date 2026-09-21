Tuyên Quang: Quyết liệt xử lý vi phạm, hướng tới môi trường số an toàn

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, tấn công, vô hiệu hóa 80 nguồn phát tán, chia sẻ các bài viết, video có nội dung xấu độc, sai sự thật; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 4 vụ việc liên quan đến hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân; phát hiện, khởi tố hoặc phối hợp cơ quan điều tra khởi tố 10 vụ phạm tội về trật tự xã hội có liên quan đến việc sử dụng công nghệ cao.

Công an xã Thái Hòa làm việc với đối tượng đưa, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Trước thực tế đó, các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường số được chú trọng. Việc thường xuyên đăng tải trên cổng, trang thông tin điện tử của Công an tỉnh sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từng bước xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Phòng An ninh mạng tuyên truyền tới học sinh Trường THPT Hàm Yên lan tỏa chiến dịch “Bảo vệ mình - Chung tay vì mạng xã hội an toàn, tích cực”

Nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng, người dân trên địa bàn tỉnh có thể tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công dân số hiểu luật - Sống an toàn, trách nhiệm trên không gian mạng”. Cuộc thi diễn ra từ 15/9 đến 15/10/2026, trang bị kiến thức pháp luật về an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kỹ năng nhận diện thủ đoạn trên môi trường số.

Phòng An ninh mạng tuyên truyền tới học sinh Trường THCS Hùng An chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân; Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, thông tin xấu độc hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan. Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm hoặc đối tượng nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.