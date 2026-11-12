Tuyên Quang quy tập thêm 60 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

Ngày 11/11, tại khu vực Bình độ 300, thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tuyên Quang tổ chức cất bốc, quy tập 60 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Được biết, 60 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cựu chiến binh Sư đoàn 356 tổ chức khảo sát, xác minh và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Bình độ 300.

Lực lượng chức năng Tuyên Quang tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Ảnh: CTV.

Đây là địa bàn có địa hình hiểm trở, nhiều đá tai mèo, hố hào, hầm sập, trong khi thời tiết diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám địa bàn, tỉ mỉ tìm kiếm, bóc tách từng lớp đất đá để đưa hài cốt các liệt sĩ trở về.

Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phần di cốt cùng các di vật của bộ đội như giày dép, cúc áo, thắt lưng, quân trang và vật dụng cá nhân.

60 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: CTV.

Do nằm lâu dưới lòng đất, chịu tác động của điều kiện địa chất và thời tiết, nhiều phần di cốt đã bị phong hóa, không còn nguyên vẹn.

Các di vật được thu thập, bảo quản cẩn thận để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu, tìm kiếm thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.

Sau khi quy tập, 60 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang để chăm sóc, hương khói theo nghi thức trang nghiêm, trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ đội quy tập Thành kính tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: CTV.

Trước đó, từ 19/10 đến 11/11, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, cất bốc tổng cộng 191 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có một mộ tại xã Bạch Đích và 190 hài cốt tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, gồm 22 mộ đơn và 8 mộ tập thể.

Trong số các hài cốt được tìm thấy, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính một liệt sĩ và bàn giao cho gia đình. Đó là liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lai Châu), chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989), Mặt trận Vị Xuyên (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) là một trong những chiến trường ác liệt nhất. Từ một hướng chiến lược từng được đánh giá là thứ yếu, nơi đây trở thành "tọa độ lửa", hứng chịu mật độ pháo kích dày đặc và chứng kiến sự hy sinh anh dũng của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ.