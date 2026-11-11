Tuyên Quang quy tập thêm 60 hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Bình độ 300.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đây là hài cốt các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di cốt cùng di vật như: Giày dép, cúc áo, thắt lưng, quân trang và vật dụng cá nhân.

Hài cốt các liệt sĩ được chăm sóc tại Nhà quàn.

Các di vật được thu thập, bảo quản cẩn thận nhằm phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin, tiến tới xác định danh tính các liệt sĩ. Toàn bộ hài cốt sau khi cất bốc được đưa về Nhà quàn để chăm sóc, bảo quản theo quy định.

Theo thống kê, từ 19/10 đến 11/11, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, cất bốc được tổng số 191 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 1 mộ tại xã Bạch Đích và 190 hài cốt tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, gồm 22 mộ đơn và 8 mộ tập thể.

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lai Châu), và bàn giao cho gia đình.

Liệt sĩ Lò Văn Phôm là chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, nhập ngũ tháng 4/1984, hy sinh ngày 15/1/1985. Hiện còn 190 hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, chăm sóc tại Nhà quàn.

Kết quả tìm kiếm, quy tập là nỗ lực cụ thể của tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.