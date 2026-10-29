Tuyên Quang quy tập thêm 22 hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Thủy

Các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Trong số các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lai Châu); là chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, nhập ngũ tháng 4/1984, hy sinh ngày 15/1/1985.

Hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm được phát hiện trong một hầm sập tại bình độ 300, ở độ sâu khoảng 1,8m. Quá trình cất bốc, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy nhiều phần di cốt cùng các di vật, trong đó có chứng minh nhân dân còn rõ thông tin và một chiếc ví nhựa.

Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Các hài cốt liệt sĩ còn lại được phát hiện trong khu vực bình độ 300, trải qua hơn 40 năm nằm lại chiến trường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp nên nhiều hài cốt liệt sĩ đã bị phong hóa, không còn nguyên vẹn.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đã tìm thấy nhiều di vật của các liệt sĩ như đế giày, dép nhựa, cúc áo, thắt lưng, sao mũ cùng các vật dụng, quân trang khác. Đây là những di vật quan trọng phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin.

Như vậy, tính từ đầu Chiến dịch “500 ngày đêm” đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được 172 hài cốt liệt sĩ.