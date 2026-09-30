Tuyên Quang: Quy tập 9 hài cốt liệt sĩ, 2 trường hợp đã xác định được danh tính

Điểm cao 400 là địa bàn từng diễn ra các trận chiến đấu ác liệt trong giai đoạn 1984-1985. Trong đợt tìm kiếm lần này, các cựu chiến binh Trung đoàn 149, Sư đoàn 356 từng trực tiếp chiến đấu tại đây đã cung cấp nhiều thông tin về vị trí chiến đấu, nơi cán bộ, chiến sĩ hy sinh, giúp lực lượng chức năng khoanh vùng, xác định vị trí tìm kiếm.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cựu chiến binh khảo sát, xác định vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 400, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 400, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều giấy tờ, di vật. Căn cứ giấy tờ, di vật và thông tin liên quan, 2 liệt sĩ đã được xác định danh tính là Nguyễn Thanh Lâm và Trần Hữu Việt.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ được tìm thấy, quy tập tại điểm cao 400, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm, cấp bậc Thượng úy, Đại đội phó Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356; nhập ngũ tháng 4-1974, hy sinh ngày 15-1-1985. Quê quán: Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh, nay là xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An. Tại vị trí phát hiện hài cốt, lực lượng tìm kiếm tìm thấy giấy chứng minh cán bộ mang tên Nguyễn Thanh Lâm.

Giấy chứng minh cán bộ mang tên Nguyễn Thanh Lâm được tìm thấy tại vị trí quy tập hài cốt, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

Liệt sĩ Trần Hữu Việt, cấp bậc Hạ sĩ, Tiểu đội trưởng, Trung đội 2, Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356; nhập ngũ tháng 3-1983, hy sinh ngày 15-1-1984. Quê quán: tổ dân phố Tường Thịnh 2, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Các hài cốt được tìm thấy còn khá nguyên vẹn. Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số giấy tờ, di vật liên quan. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, đối chiếu hồ sơ, thông tin và di vật thu được để xác định danh tính các liệt sĩ còn lại.

Thân nhân liệt sĩ xúc động khi nhận lại những di vật được tìm thấy cùng hài cốt tại điểm cao 400, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm tại thực địa, Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tìm kiếm thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình; tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, thu thập, đối chiếu thông tin, góp phần sớm xác định danh tính, đưa các liệt sĩ về với quê hương, gia đình.