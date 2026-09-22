Tuyên Quang: Quy tập 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685, Mặt trận Vị Xuyên

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cất bốc, quy tập.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực điểm cao 685. Ảnh: Giào Họ ↵

Phát hiện trên có được sau Hội nghị thu thập, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang tổ chức ngày 13/8/2026. Tại hội nghị, các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến các vị trí liệt sĩ chiến đấu, hy sinh.

Ngay sau đó, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia kiểm tra, nắm tình hình mộ liệt sĩ tại Điểm cao 685. Sau khi thống nhất chủ trương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang triển khai mở rộng tìm kiếm tại khu vực này và phát hiện 5 vị trí có hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, tại đỉnh mỏm E2 là mộ tập thể của một khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm, Đại đội 16, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Tại sườn Đông mỏm E3 là mộ tập thể của Tiểu đội Cối 60, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, gồm 12 hài cốt liệt sĩ.

Tại sườn Đông mỏm E4 là mộ tập thể của Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, gồm 15 hài cốt liệt sĩ.

Tại đỉnh mỏm E5 là mộ tập thể của khẩu đội ĐKZ-82, Đại đội 14, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Vị trí thứ 5 nằm tại sườn Đông mỏm E5, là mộ tập thể của Trung đội 1 và 3 khẩu đại liên, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, gồm 30 hài cốt liệt sĩ.

Điểm cao 685 nằm trên địa bàn xã Thanh Thủy, khu vực từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt tại Mặt trận Vị Xuyên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Ngay sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập để thực hiện công tác quản lý, bàn giao, phục vụ giám định ADN xác minh danh tính và chuẩn bị cho Lễ truy điệu, an táng theo đúng nghi thức, quy định.