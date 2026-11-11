Tuyên Quang quy tập 60 hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Thủy

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như giày dép, cúc áo, thắt lưng, quân trang và vật dụng cá nhân. Do nằm lâu dưới lòng đất, chịu tác động của điều kiện địa chất và thời tiết, nhiều phần di cốt đã bị phong hóa, không còn nguyên vẹn.

Các di vật được thu thập, bảo quản cẩn thận để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu, tìm kiếm thông tin và xác định danh tính liệt sĩ. Sau khi cất bốc, các hài cốt cùng di vật được đưa về Nhà quàn để chăm sóc, bảo quản theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đưa về Nhà quàn để chăm sóc, bảo quản theo quy định. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tính từ ngày 19/10 đến ngày 11/11, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, cất bốc được tổng số 191 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 1 mộ tại xã Bạch Đích; 22 mộ đơn và 8 mộ tập thể (xác định có 168 hài cốt liệt sĩ) tại xã Thanh Thủy.