Tuyên Quang: Quy tập 60 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bình độ 300

Đây là hài cốt các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được đưa về Nhà quàn để chăm sóc, bảo quản theo quy định.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phần di cốt cùng các di vật như: giày dép, cúc áo, thắt lưng, quân trang và vật dụng cá nhân. Do nằm lâu dưới lòng đất, chịu tác động của điều kiện địa chất và thời tiết, nhiều phần di cốt đã bị phong hóa, không còn nguyên vẹn. Các di vật được thu thập, bảo quản cẩn thận để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, từ ngày 19/10 đến 11/11, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, cất bốc tổng cộng 191 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 1 mộ tại xã Bạch Đích và 190 hài cốt tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, gồm 22 mộ đơn và 8 mộ tập thể.

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính một liệt sĩ và bàn giao cho gia đình là liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lai Châu).

Liệt sĩ Lò Văn Phôm là chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, nhập ngũ tháng 4/1984, hy sinh ngày 15/1/1985. Hiện còn 190 hài cốt liệt sĩ đang được chăm sóc, bảo quản tại Nhà quàn để tiếp tục xác minh, tìm kiếm thông tin phục vụ công tác xác định danh tính.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Kết quả này góp phần thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.