Tuyên Quang: Quy tập 60 hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300

​Ngày 11.11, tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam thuộc xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cất bốc và quy tập 60 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với các cựu chiến binh Sư đoàn 356 khảo sát, xác minh thông tin và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Bình độ 300. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

​Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, các hài cốt liệt sĩ này được phát hiện trong quá trình Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp cùng các cựu chiến binh Sư đoàn 356 tiến hành khảo sát, xác minh và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Bình độ 300.

Mặc dù địa hình vô cùng hiểm trở với nhiều đá tai mèo, hố hào cùng hầm sập cộng thêm thời tiết diễn biến phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất đá để đưa các anh trở về với quê hương và gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ hành quân đến khu vực Bình độ 300. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

Sự kiện này là kết quả mang ý nghĩa đặc biệt khi Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã đi qua một nửa chặng đường thiêng liêng, để lại biết bao cuộc đoàn tụ khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.

Phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy là hàng chục, hàng trăm ngày băng rừng vượt núi, bám đá, lần theo từng ký ức của các cựu chiến binh cùng từng dấu tích còn sót lại nơi chiến trường xưa.

60 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để chăm sóc và hương khói trước khi tổ chức lễ truy điệu cùng lễ an táng. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

Những cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) vẫn ngày đêm vượt qua mọi gian khó với niềm tin và trách nhiệm thiêng liêng là không để các anh hùng, liệt sĩ mãi nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm.

​Hiện tại, 60 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để chăm sóc và hương khói theo nghi thức trang nghiêm trước khi tổ chức lễ truy điệu cùng lễ an táng theo đúng quy định.

Mỗi bước chân trên hành trình tìm đồng đội chính là một hành trình tri ân, và mỗi hài cốt được đưa về là thêm một lần đạo lý "uống nước nhớ nguồn" được viết tiếp bằng trách nhiệm, nghĩa tình cùng lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.