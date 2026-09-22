Tuyên Quang: Quy tập 6 mộ tập thể tại điểm cao 685 chứa 69 hài cốt liệt sĩ

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập.

Lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực điểm cao 685, xã Thanh Thủy. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định 6 mộ tập thể, trong đó có tổng cộng 69 hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, việc xác định vị trí các mộ tập thể được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ trên cơ sở thông tin thu thập được, sơ đồ tác chiến và lời kể của các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập để quản lý, bảo quản, bàn giao phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính.

Hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập để bảo quản, phục vụ công tác giám định ADN xác minh danh tính. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Các cơ quan chức năng cũng sẽ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ theo đúng nghi thức, quy định.

Điểm cao 685 thuộc mặt trận Vị Xuyên, nơi từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt. Việc tìm thấy, quy tập các hài cốt liệt sĩ góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.