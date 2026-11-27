Ngày 27/11, đại tá Nguyễn Chí Kiên, Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang thông tin: Tính đến thời điểm hiện tại, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm và quy tập được tổng số 340 hài cốt liệt sỹ, trong đó 8 liệt sỹ đã xác định được danh tính.

150 hài cốt liệt sỹ đã được bàn giao cho gia đình và tổ chức an táng; 190 hài cốt còn lại đang được chăm sóc, hương khói tại nhà chờ, chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng vào 5/12.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với chính quyền xã Thanh Thuỷ cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trước đó, tại Bình độ 300, riêng ngày 11/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cất bốc, quy tập 60 hài cốt liệt sỹ.

Kết quả này được ghi nhận đúng thời điểm Chiến dịch đi qua nửa chặng đường, đồng thời tiếp tục mở ra những hướng xác minh mới từ thông tin của các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại khu vực.

Tại khu vực Núi Bạc, thôn Xín Chải, xã Bạch Đích, việc thu thập, đối chiếu thông tin từ những người từng tham gia chiến đấu đã giúp cơ quan chuyên môn tiếp tục khoanh vùng những địa điểm cần khảo sát.

Tính đến ngày 23/11, diện tích tìm kiếm ở Tuyên Quang đạt 4.216ha; khối lượng đào bới đạt 51.614m3 đất đá; diện tích đã được tìm kiếm, quy tập sạch đạt 2.471,89ha. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 94 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và đã khảo sát, xác minh 90 thông tin.

Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được đẩy nhanh. Tỉnh đã thu nhận 4.245/4.256 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân, đạt 99,74%; bàn giao nhiều mẫu hài cốt tới các cơ quan chuyên môn để giám định, đối sánh.

Hồ sơ mộ liệt sĩ, mộ tập thể tiếp tục được rà soát, chuẩn hóa, số hóa nhằm phục vụ lâu dài cho công tác tìm kiếm và xác định danh tính.